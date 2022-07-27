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14:11 27.07.2022

Іноземна SIM-картка може стати фінансовим номером українців

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Іноземна SIM-картка може стати фінансовим номером українців

Українські біженці, які втратили українську SIM-картку під час евакуації з країни, можуть отримати доступ до своїх рахунків через іноземну SIM-картку.

Про це розповіли банкіри під час круглого столу "Як війна вплинула на процеси диджиталізації у банках", організованого "Фінансовим клубом".

"Ми реалізували проєкт зміни фінансового номера телефону дистанційно. Наразі за кордоном це дуже невідкладне питання. І також можна зареєструватися, відкрити віртуальну картку та стати клієнтом банку з номером телефону, який не є українським", – наведено на сайті "Фінансового клубу" слова виконавчого директора, керівника блоку "Роздрібний бізнес та маркетинг" Альфа-Банку Ольги Філіппенко.

За її словами, також було вирішено питання, як змінити отримання паролів із SMS на повідомлення у Viber або на push-повідомлення.

"Зміна фінансового номера телефону – це актуальний сервіс. Ми це робимо через месенджер за допомогою додаткової верифікації клієнта. У нашому банку ми дозволили здійснювати ідентифікацію, верифікацію клієнтів, перепідписання документів у месенджерах. У цьому випадку номер телефону не потрібний, месенджер дає змогу це робити. Якщо є сумніви (у клієнті – ФК), використовуємо відеодзвінок", – наведено у повідомленні слова заступника голови правління Банку Альянс Сергія Бочарова.

Раніше послуга здійснення ідентифікації користувача була доступна виключно за заздалегідь верифікованим "фінансовим" українським номером, прив'язаним до рахунку в банку.

Теги: #sim_карта

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