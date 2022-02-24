Телеком

15:15 24.02.2022

Оператори мобільного зв'язку та "Укртелеком" згодні надавати зв'язок українцям навіть за відсутності коштів на їхніх рахунках

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Оператори мобільного зв'язку та "Укртелеком" згодні надавати зв'язок українцям навіть за відсутності коштів на їхніх рахунках

Мобільні оператори та "Укртелеком" згодні надавати зв'язок українцям, навіть якщо на їхніх рахунках немає коштів.

"Робимо все можливе, щоб усі залишалися на зв'язку навіть із нульовим балансом", - повідомили у коментарі "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі "Vodafone Україна".

В "Укртелекомі" повідомили, що рішення не відключати абонентів за несплату, а також абонентів із нульовим балансом від надання послуг було ухвалено оператором цього ранку.

"У нас наразі понад 50 тис. клієнтів інтернет-послуги в динаміці, кого могло торкнутися відключення за несплату. Але ми вирішили не відключати наших абонентів", - повідомив директор із корпоративних комунікацій "Укртелекому" Михайло Шуранов.

У пресслужбі lifecell також заявили, що готові підтримати своїх абонентів.

"Щоб наші абоненти могли будь-якої миті зв'язатися з рідними та близькими, lifecell нараховує всім своїм користувачам пакет послуг без додаткової плати. Він містить 30 хвилин для дзвінків на будь-які номери в Україні та 5 ГБ мобільного інтернету. Його можна використовувати протягом 30 днів", - прокоментували агентству у пресслужбі оператора.

Тому пріоритетом компанії lifecell є безперервність у наданні послуг мобільного зв'язку.

Станом на 13:35 четверга мобільна мережа оператора працює в штатному режимі. Однак оператор попереджає, що в умовах, коли мільйони людей одночасно здійснюють дзвінки, іноді з'єднання може відбуватися не з першого разу.

У "Київстарі" працюють над варіантами вирішення цієї ситуації, найближчим часом буде комунікація з цього питання.

Як повідомлялося, раніше Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій Держспецзв'язку звернувся до операторів із рекомендацією не відключати від мобільного зв'язку та доступу до мережі інтернет абонентів, які не мають коштів на рахунку або мають заборгованість.

Теги: #мобильная_связь
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