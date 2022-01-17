Сайт компанії-розробника постраждалих від хакерської атаки держсайтів України досі не працює

Станом на 11:30 понеділка сайт компанії-розробника постраждалих від хакерської атаки держсайтів Kitsoft так і не запущено в роботу.

Сама компанія на своїй сторінці у Facebook у ніч на суботу оновила пост про хакерську атаку.

На думку Kitsoft, зазначена атака хакера мала комплексний, складний характер і кілька векторів розвитку сценаріїв, а її метою є дестабілізація і напруження ситуації в країні.

Також у компанії заявили, що постраждали не лише сайти, розроблені компанією Kitsoft, а й інші: check.gov.ua, court.gov.ua, dsns.gov.ua, e-driver.hsc.gov.ua, e-journal.iea.gov.ua, mail.gov.ua та minregion.gov.ua.

"Державні сайти, які знаходяться на підтримці у нашої компанії, ми вчасно тестуємо на вразливості, виправляємо помилки і оновлюємо. На жаль, не всі замовники укладають договори на підтримку сайтів, і, відповідно, ми не маємо доступу до них і можливості їх оновлювати, адже всі права після розробки передаються замовнику. Для того щоб запобігти таким атакам, державі важливо виділяти ресурси на регулярну підтримку та оновлення ІТ-систем", - наголосили в Kitsoft.

У компанії також зазначили, що продовжують роботи з відновлення постраждалих інформаційних ресурсів.

Як повідомлялося, у ніч на 14 січня відбулася глобальна атака хакерів на сайти уряду України. Не працювали сайти Міносвіти, МЗС, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Кабінету Міністрів, Міненерго, сайт "Дії".

Служба безпеки України (СБУ) разом із Держспецзв'язком та Кіберполіцією розслідує інцидент. За даними СБУ, загалом було атаковано понад 70 державних вебсайтів, 10 з яких зазнали несанкціонованого втручання.

У СБУ заявили, що розслідують причетність спецслужб РФ до кібератаки: "Поки що можна говорити, що є окремі ознаки причетності до інциденту хакерських груп, пов'язаних зі спецслужбами РФ". Усі деталі події документують у рамках раніше відкритого кримінального провадження СБУ.