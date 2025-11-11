Ключовий фахівець з штучного інтелекту Intel перейшов до OpenAI

Топ-менеджер американської Intel Corp. Сачін Катті, який відповідав за напрямок штучного інтелекту, перейшов до OpenAI.

Катті приєднається до команди OpenAI, де займатиметься розвитком AI-інфраструктури, підтвердили обидві компанії. В Intel його обов'язки візьме на себе CEO Ліп-Бу Тан.

Катті відігравав важливу роль у зусиллях Intel з розробки програмних рішень і чіпів для ШІ, здатних конкурувати з пропозиціями основних ринкових гравців - Nvidia Corp. і Advanced Micro Devices Inc., пише газета Financial Times. Він прийшов в Intel в кінці 2021 року і був призначений головним технічним директором і директором з ШІ в квітні.

Раніше цього року з Intel пішов ще один важливий фахівець з ШІ - Джастін Отар, який відповідав за операції компанії в сегменті дата-центрів. Отар очолив фінську Nokia Corp.