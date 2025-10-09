Інтерфакс-Україна
TSMC у III кварталі збільшила виручку на 30%

Провідний світовий виробник чипів на замовлення Taiwan Semiconductor Manufacturing Company у третьому кварталі збільшив виручку на 30% проти того самого періоду минулого року - до 989,92 млрд нових тайванських доларів ($32,5 млрд), повідомляється в попередній звітності.

Аналітики в середньому оцінювали її в 973,3 млрд доларів, за даними LSEG. Сама компанія в липні прогнозувала виручку в діапазоні $31,8-33 млрд.

TSMC 16 жовтня опублікує остаточну звітність за минулий квартал, а також надасть прогнози на поточний період і весь 2025 рік.

Котирування акцій TSMC за підсумками торгів у четвер зросли на 1,8%. Капіталізація компанії з початку поточного року підскочила на 34% (до 36,7 трлн доларів), тоді як фондовий індекс Taiex додав 18,5%.

