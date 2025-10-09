Інтерфакс-Україна
Телеком
14:19 09.10.2025

Міжнародна компанія з українським корінням BHAG виходить на ринок України з цифровими рішеннями BEEDIGIT та factory.online

1 хв читати

Міжнародна технологічна компанія BHAG Digital, заснована українцями, офіційно оголосила про початок діяльності в Україні, повідомили агентству “Інтерфакс-Україна” у компанії у четвер.

Компанія, що успішно працює на ринках Близького Сходу та Північної Африки (MENA), розширює свою присутність і виходить на ринок країни походження своїх засновників. Головний офіс BHAG Digital розташований у Дубаї (ОАЕ).

За словами компанії, попри міжнародний масштаб та фокус на закордонних ринках, українське походження завжди залишалося важливою частиною ДНК бренду. Вихід на ринок України став логічним етапом розвитку бізнесу.

“Ми побудували успішну міжнародну компанію, але завжди знали, що настане день, коли ми зможемо застосувати наш досвід і технології на батьківщині. Ми бачимо великий потенціал української промисловості та прагнемо технологічно підтримати виробничу галузь для відбудови України”, – зазначив директор компанії, ветеран війни Віктор Петришин.

BHAG спеціалізується на створенні комплексної цифрової екосистеми для управління бізнес-процесами та виробничим обладнанням. Продуктова лінійка включає:

  • factory.online – хмарну платформу для управління виробництвом, планування, закупівель, продажів та розрахунку собівартості;
  • BEEDIGIT.com – рішення для моніторингу обладнання, відстеження продуктивності, контролю енерговитрат та підвищення ефективності виробництва.

Рішення BHAG орієнтовані на цифрову трансформацію промислових підприємств у таких галузях, як машинобудування, металообробка, харчова промисловість, а також у виробництві дронів і товарів подвійного призначення.

ВАЖЛИВЕ

Міністр цифровізації Польщі: РФ напала навмисно, у нас є факти та докази

"Vodafone Україна" в І півріччі скоротив чистий прибуток на 13% за зростання виручки на 15%

"Київстар" проводить тестування супутникової технології Starlink Direct to Cell в Україні для запуску восени

"Київстар" у II кв.-2025 збільшив EBITDA на 23,5%, наростив виручку на 25,8%

Україна зможе приєднатися до зони ЄС "роумінг як вдома" з 2026 року - Єврокомісія

ОСТАННЄ

Рада має намір створити Кіберсили ЗСУ

Військові відтепер можуть залишати оцінки та відгуки на дрони у DOT-Chain Defence

У "Дії" з’явиться можливість залишити номерні знаки після перереєстрації чи заміни техпаспорта

"Дія" збільшила число користувачів з 21 до 23 млн трохи менше ніж за рік

Українські студенти можуть отримати безоплатний доступ до Gemini з підпискою Google AI Pro

Ракети компанії SpaceX за два дні вивели на орбіту 56 інтернет-супутників Starlink

Кількість країн 5G роумінгу "Київстар" зросла з 15 до 32

"Оператор ринку" розпочав тестування ІТ-платформи економічної диспетчеризації УЗЕ

"Київстар" попередив про планове масштабне оновлення обладнання для збільшення швидкості та ємності 4G-мережі

"Дія" повідомлятиме українців про доступ до їхніх даних у державних реєстрах

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА