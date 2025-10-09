Міжнародна компанія з українським корінням BHAG виходить на ринок України з цифровими рішеннями BEEDIGIT та factory.online

Міжнародна технологічна компанія BHAG Digital, заснована українцями, офіційно оголосила про початок діяльності в Україні, повідомили агентству “Інтерфакс-Україна” у компанії у четвер.

Компанія, що успішно працює на ринках Близького Сходу та Північної Африки (MENA), розширює свою присутність і виходить на ринок країни походження своїх засновників. Головний офіс BHAG Digital розташований у Дубаї (ОАЕ).

За словами компанії, попри міжнародний масштаб та фокус на закордонних ринках, українське походження завжди залишалося важливою частиною ДНК бренду. Вихід на ринок України став логічним етапом розвитку бізнесу.



“Ми побудували успішну міжнародну компанію, але завжди знали, що настане день, коли ми зможемо застосувати наш досвід і технології на батьківщині. Ми бачимо великий потенціал української промисловості та прагнемо технологічно підтримати виробничу галузь для відбудови України”, – зазначив директор компанії, ветеран війни Віктор Петришин.

BHAG спеціалізується на створенні комплексної цифрової екосистеми для управління бізнес-процесами та виробничим обладнанням. Продуктова лінійка включає:

factory.online – хмарну платформу для управління виробництвом, планування, закупівель, продажів та розрахунку собівартості;

BEEDIGIT.com – рішення для моніторингу обладнання, відстеження продуктивності, контролю енерговитрат та підвищення ефективності виробництва.

Рішення BHAG орієнтовані на цифрову трансформацію промислових підприємств у таких галузях, як машинобудування, металообробка, харчова промисловість, а також у виробництві дронів і товарів подвійного призначення.