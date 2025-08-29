Інтерфакс-Україна
14:56 29.08.2025

Американський актор Шрайбер закликав до зборів на ШІ-керовані турелі Sky Sentinel для захисту українців

Американський актор і амбасадор української державної фандрейзингової платформи United24 Айзек Лієв Шрайбер закликає підтримати збір на ШІ-керовані турелі Sky Sentinel для захисту українців від російських атак.

Як повідомляється на сторінці United24 на Facebook, він нагадав про сотні жертв та руйнування в Україні за останні місяці, зокрема про удар по Одесі, звідки походить його родина.

"Попри все, українці не втратили надії. Саме тому я підтримую United24", - сказав Шрайбер.

Як повідомлялося, у 2024 році платформа United24 зібрала понад 13 млрд грн, які пожертвували люди зі 137 країн. "Наші захисники отримали повітряні та морські дрони, роботизовані платформи та транспортні засоби, медики - машини швидкої допомоги та обладнання для порятунку життів", - відзначив на той час віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

 

