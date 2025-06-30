Фільм "F1" з Бредом Піттом показав найкращий дебют у прокаті в історії Apple

Фото: APPLE TV+ VIA AP

Спортивна драма "F1" стала лідером північноамериканського прокату в минулі вихідні, заробивши $55,6 млн, пише MarketWatch.

В іншому світі фільм за участю Бреда Пітта і Хав'єра Бардема зібрав ще $88,4 млн.

Це найвдаліший перший вікенд для фільму, знятого компанією Apple. Вона придбала права на цей проєкт у продюсерської команди, яка зробила найкасовіший фільм 2022 року - "Топ Ган: Меверік".

Раніше Apple випускала успішні та високо оцінені критиками фільми, включно з оскароносним "CODA: Дитина глухих батьків" і "Вбивці квіткового місяця" Мартіна Скорсезе, проте в її фільмотеці були відсутні так звані "літні блокбастери", зазначають аналітики. Бюджет "F1" оцінюють приблизно в $200 млн.

Крім того, "F1" також показала найуспішніший старт у прокаті в кар'єрі Бреда Пітта, якого глава відділу дистрибуції фільмів в Apple Джеффрі Голдштейн назвав "секретним інгредієнтом" у рецепті успіху фільму.

Кіно про перегони "Формули-1" отримало оцінку "A" від глядачів на сайті CinemaScore і 97% позитивних рецензій критиків на сайті RottenTomatoes.

Друге місце в кінотеатрах США і Канади посів римейк мультфільму "Як приручити дракона", який заробив $19,4 млн. Це кіно було лідером прокату в попередні два вікенди, а його сукупні світові збори вже перевищили $450 млн.

Невдало стартував фільм жахів "М3ГАН 2.0", він зібрав лише $10,2 млн. Перша частина фільму про робота-вбивцю, що вийшла у 2022 році, у свої перші вихідні заробила $30,4 млн. Аналітики зазначають, що фільм має скромний бюджет, лише $25 млн, і, напевно, принесе студії Blumhouse Productions прибуток.