Глава CrowdStrike передав у дар акції компанії на суму понад $1 млрд

Головний виконавчий директор американської CrowdStrike зі сфери кібербезпеки Джордж Куртц передав у дар акції своєї компанії на суму понад $1 млрд, згідно з документами, розміщеними на сайті Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) США.

У поданих Куртцем документах одержувача не розкривають, однак, судячи з документів чотирьох трастів, приблизно половину акцій передали їм. Трасти продали основну частину цих паперів, виручивши щонайменше $1,2 млрд.

Документи Куртца відображають благодійну діяльність і діяльність у сфері майнового планування, повідомили агентству Bloomberg у CrowdStrike.

З вересня 2022 року Куртц також особисто продав акції більш ніж на $200 млн.

З 2022 року його частка прав голосу в компанії зменшилася до 2,5% з 31%.

Статки Куртца оцінюють у $3,2 млрд.

CrowdStrike опинилася в центрі скандалу 2024 року, коли через збій її програмного забезпечення вийшло з ладу приблизно 8,5 млн комп'ютерів у всьому світі, що призвело до проблем в авіасполученні, роботі банків і медичних установ.