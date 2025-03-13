У новій версії АІ-асистента Quark від Alibaba розширено здібності

Китайський інтернет-гігант Alibaba випустив нову версію ШІ-асистента Quark, повідомила компанія.

Зокрема, Alibaba додала новий функціонал, що стосується здатності міркувати, що дасть змогу користувачам ставити асистенту складні запитання.

"Оновлений Quark пропонує просунуті можливості, такі як чат-бот на основі ШІ, глибоке мислення, глибокі дослідження і виконання завдань у простому інтерфейсі користувача, - зазначає компанія. - Він націлений на виконання завдань, що варіюються від наукових досліджень до складання документів, створення зображень, презентацій, медичної діагностики, планування поїздок і вирішення проблем".

Доступ до нового Quark буде поступово надано всім користувачам. Пілотна версія запущена в четвер. Alibaba нещодавно заявила, що в найближчі три роки інвестує щонайменше 380 млрд юанів (52,4 млрд) у хмарні обчислення і ШІ.