DeepSeek може випустити нову ШІ-модель у квітні, засновник не хоче продавати акції

Засновник китайського ШІ-стартапу DeepSeek Лян Веньфен відмовив потенційним інвесторам у входженні в капітал компанії, пише The Wall Street Journal із посиланням на поінформовані джерела.

Лян Веньфен заявив їм, що хоче зберегти в компанії дух наукового проєкту, і сказав партнерам, що не поспішає залучати інвестиції, побоюючись впливу на її рішення.

Крім того, він проявляє обережність щодо інвесторів, пов'язаних із державою, оскільки вважає, що через зв'язки з Пекіном буде складніше впроваджувати ШІ-моделі DeepSeek у глобальному масштабі. Влада США розглядає можливість заборони використання розробок компанії на державних пристроях. Водночас держбанк Bank of China запропонував DeepSeek кредит під низький відсоток, кажуть ознайомлені з переговорами джерела.

За словами джерел WSJ, останніми тижнями Лян Веньфен обговорював потенційну співпрацю з топменеджерами китайських технологічних компаній, зокрема Tencent і Alibaba.

У січні DeepSeek випустила модель R1, яку можна порівняти з розробками американської OpenAI, але яка потребує набагато менше апаратних ресурсів. Нову модель планують випустити у квітні, зазначають знайомі з діяльністю компанії джерела.

При цьому Лян Веньфен не хоче стягувати плату за використання основних ШІ-моделей DeepSeek, за словами джерел. Зараз ці моделі безкоштовні.