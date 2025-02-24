Китайська ракета вивела на орбіту супутник зв'язку

Китайська ракета "Чанчжен-3Б" (Long March 3B) у суботу успішно вивела на орбіту супутник зв'язку "Чжунсін-10R" ("Zhongxing-10R"), повідомив телеканал CCTV.

Запуск ракети із супутником було здійснено з космодрому Січан у провінції Сичуань на південному заході КНР о 20:11 за пекінським часом (о 14:11 за Києвом).

Супутник був успішно виведений на задану орбіту.

"Чанчжен 3Б" - триступенева ракета-носій із чотирма бічними рідинними ракетними прискорювачами. Вона переважно використовується для розміщення супутників зв'язку на геосинхронних орбітах.