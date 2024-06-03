Спорт

12:29 03.06.2024

Іспанський "Реал" - переможець Ліги чемпіонів УЄФА

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Іспанський "Реал" - переможець Ліги чемпіонів УЄФА

Іспанський "Реал" став переможцем Ліги чемпіонів УЄФА з футболу серед чоловіків сезону 2023/24, обігравши у фінальному матчі німецьку "Боруссію" Дортмунд із рахунком 2:0, повідомляє "Суспільне. Спорт".

Зазначено, що це був перший очний фінал для цих двох команд і перша їхня офіційна зустріч із 2017 року. "Реал" пройшов до фіналу, не програвши жодного матчу в сезоні Ліги чемпіонів, зокрема й у плей-оф. Водночас "Боруссія" дійшла до вирішального матчу за трофей утретє.

"Обидва голи в матчі були забиті після перерви. Ця перемога принесла "Реалу" 15-й трофей Ліги чемпіонів в історії клубу - це рекордний показник серед усіх клубів. На другому місці за кількістю трофеїв іде "Мілан" - сім перемог у Лізі чемпіонів", - зазначається в повідомленні.

Теги: #реал #лига_чемпионов

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