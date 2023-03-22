Спорт

18:30 22.03.2023

Українська вершниця Анастасія Бондарева посіла 5 місце на престижному турнірі з конкуру у Франції

1 хв читати
Українська вершниця Анастасія Бондарева посіла 5 місце на престижному турнірі з конкуру у Франції

Команда України з конкуру U25 у складі Анастасії Бондаревої та Олександра Продана посіла 5 місце на Paris 5* Hermes у Франції. Турнір, де брали участь вершники, відбувся в Парижі з 18 по 19 березня. За підсумками загального рейтингу збірна України U25 завершила турнір на п'ятому місці із результатом 4 штрафних у двох гітах.

Анастасія Бондарева родом з Києва. Вже понад 8 років вона успішно виступає на міжнародних турнірах та демонструє високі результати, популяризуючи кінні види спорту в країні. Серед вагомих досягнень Анастасії призові місця у Longines Global Competition, National Cups, Гран-прі фіналу Кубка Націй, вона пройшла понад 1000 маршрутів на міжнародних змаганнях.

Минулого року Анастасія Бондарева стала амбасадором проєкту «Young rider to young rider», мета якого – мотивувати українських вершників на отримання результату та збагатити багаж своїх знань про конкур. В рамках проєкту Анастасія проводила майстер-класи та ділилася своїм досвідом щодо участі на міжнародних турнірах.

Paris 5* Hermes – це міжнародні змагання з конкуру 5 зірок (CSI 5*), в яких беруть участь кращі вершники світу, а також молоді вершники віком до 25 років. Це найвищий рівень у міжнародних змаганнях та знак переваги у даній дисципліні.

 

Теги: #hermes #бондарева
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Міжнародна федерація хокею продовжила відсторонення збірних РФ і Білорусі від міжнародних змагань

Інформацію про 161 загиблого на війні спортсмена оприлюднено на сайті "Ангели спорту"

МОК не планує знімати санкцій із російських та білоруських спортсменів

Закарпатський клуб "Минай": бійка з ярославським "Шинником" у Туреччині була спровокована росіянами

Збірна США вирішила бойкотувати ЧС з боксу через участь росіян під прапором РФ

ОСТАННЄ

Міжнародна федерація хокею продовжила відсторонення збірних РФ і Білорусі від міжнародних змагань

Французька влада працює над захистом Олімпіади-2024 від нападів за допомогою дронів

Міністерство молоді та спорту, БФ "Для Українцiв" та БФ “Майбутнє – дітям” підписали меморандуми про співпрацю

Німеччина відмовилася приймати етап Кубка світу з фехтування через допуск росіян і білорусів

Інформацію про 161 загиблого на війні спортсмена оприлюднено на сайті "Ангели спорту"

Власники "Манчестер Юнайтед" відклали продаж клубу до літа - ЗМІ

Реєстрацію на "Ігри Нескорених" продовжено до 21 березня - Мінветеранів

МОК пропонує заохотити російських спортсменів за їх участь у геноциді - Подоляк

Українська спортсменка здобула золоту медаль на Кубку Європи з дзюдо

Сейм Литви висловився проти участі спортсменів РФ і Білорусі в Олімпійських іграх

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА