Спорт

12:12 22.12.2022

Інформацію про 116 загиблих на війні спортсменів оприлюднено на сайті "Ангели спорту"

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Інформацію про 116 загиблих на війні спортсменів оприлюднено на сайті "Ангели спорту"

На сайті "Ангели спорту" оприлюднено інформацію про 116 загиблих на війні українських спортсменів.

Станом на 15 листопада на ресурсі було оприлюднено інформацію про 106 українських спортсменів, які за різних обставин загинули від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

У подальшому сайт поповнився інформацією про загибель ще десяти українських спортсменів. Зокрема, серед загиблих: хокеїст Ярослав Гаркавко, футболіст Дмитро Євдоченко, лижник Євген Головань, каратист Володимир Рудюк, футболіст Богдан Семенчук, майстер спорту з гирьового спорту Артем Тіпенко, чемпіон України з американського футболу Дмитро Сербін, кікбоксер Павло Котюк, важкоатлет Валентин Коноводов і гандболіст Євген Колесніченко.

Як повідомлялося, на початку травня в Україні запустили сайт "Ангели спорту" з інформацією про загиблих на війні спортсменів. Сайт створено за сприяння Спортивного комітету України.

Теги: #ангелы_спорта
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