Спорт

17:02 10.06.2022

Україну запросили взяти участь у Warrior games у США - Мінветеранів

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Україну запросили взяти участь у Warrior games у США - Мінветеранів

Україна отримала запрошення для участі у Warrior games у США, повідомляє Міністерство у справах ветеранів.

Згідно з повідомленням пресслужби міністерства, відповідний лист надійшов на ім'я міністра у справах ветеранів Юлії Лапутіної від імені армії США, яка є організатором проведення Warrior games (Ігри воїнів) – спортивних змагань для військовослужбовців та ветеранів, які отримали поранення або хвороби під час виконання бойових завдань.

Зазначено, що Мінветеранів спільно з Міністерством оборони України та Міністерством закордонних справ України докладає зусиль для того, щоб національна збірна України вперше взяла участь у змаганнях.

"Жодна країна світу протягом XXI століття не зазнавала такої жорсткої агресії, як зазнає зараз Україна від російських окупантів. Запрошення на Ігри воїнів є визнанням героїзму наших Захисників і Захисниць та послужить способом покращення відновлення та реабілітації поранених воїнів, забезпечуючи їм можливість занять адаптивними видами спорту", - йдеться в повідомленні.

2022 року Ігри воїнів відбудуться у спортивному комплексі ESPN Wide World of Sports на курорті Walt Disney поблизу Орландо, штат Флорида, з 16 до 29 серпня.

Кожна команда може виставити до 40 спортсменів.

"Учасники Ігор воїнів змагатимуться в адаптивних спортивних змаганнях, таких як баскетбол на інвалідних візках, їзда на велосипеді, веслування у приміщенні та регбі на інвалідних візках тощо", - зазначають у відомстві.

Теги: #warrior_games
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