10:52 19.09.2025

10 годин сміху офлайн та онлайн - у Києві відбудеться стендап-марафон на підтримку ЗСУ

20 вересня, з 12:00 до 22:00, у столиці пройде фандрайзинговий стендап-марафон, у якому візьмуть участь 36 коміків. Протягом десяти годин вони виступатимуть наживо та у прямій трансляції на YouTube, аби зібрати 250 тисяч гривень для 21-го ОПБС 2 батальйону безпілотних систем 3-го корпусу.

Захід відбудеться у культурному просторі Squat17b (вул. Терещенківська, 17б). Вхід для глядачів вільний, так само як і перегляд онлайн. Проте організатори закликають долучатися до збору коштів: під час марафону будуть проводитися інтерактиви із залом та онлайн-аудиторією, розіграші лотів, музичні перформанси й інші активності, що допоможуть зібрати необхідну суму.

Мета події – зібрати 250 000 грн на кейсевак для 21 ОПБС. Сума включає внутрішнє обладнання, антидроновий захист, додаткове освітлення та прилади нічного бачення.

Попердньо захід мав відбутися 7го вересня, але через обстріли у ніч напередодні, захід було перенесено.

"Ми можемо перенести захід, але не можемо скасувати збір. З поваги до родин загиблих і постраждалих ми відмовилися від проведення в той день гумористичного заходу, втім, я не можу не думати про те, що без евакуації люди так само гинуть кожен день. Збір ми відкрили  ще 7 вересня, і наразі вже частково його закрили та поставили автомобіль на ремонт. Цієї неділі, 20 вересня, ми сподіваємося його закрити, щоб кейс-евак вже поїхав на фронт", – розповідає організаторка збору, стендаперка Вєста Гунченко.

Організатори запрошують всіх киян відвідати захід офлайн, або підключитися до прямої трансляції з будь-якої точки Києва, України чи світу.

📍 Де: Squat17b, вул. Терещенківська, 17б, Київ
🕛 Коли: 20 вересня, 12:00–22:00
💻 Пряма трансляція: YouTube

Список учасників марафону (в порядку появи): Вєста Гунченко, Олександр Жипецький, Сергій Майстренко, Катя Щепеліна, Катя Федоркова, Ольга Кропива, Юрій Мурашковський, Олексій Риженко, Марина Горнєєва, Євген Євсюков, Олексій Приймаченко, Влад Галицький, Наталія Чигирин, Олена Михайлюк, Андрій Зотіков, Катя Дубініна, Ярослав Пірог, Дмитро Тютюн, Арсен Пучков, Влад Бивалін, Ганна Кочегура, Катерина Накоп'юк, Антон Житлов, Фіма Байтлер, Влад Солонський, Дмитро Білоус, Аліна Бовкун,Макс Албул, Світлана Немонежина, Саша Київський, Сергій Кривко, Катя Мамайсур

