"Хуавей Україна" вперше представила нові рішення Fusion Solar на виставці Green Expo 2024

"Хуавей Україна" разом із Photomate взяли участь у виставці-форумі розподіленої генерації Green Expo 2024, яка відбувалася 23-24 травня 2024 року у Київському виставковому центрі "АККО Інтернешнл". Компанії виступили генеральними партнерами заходу та представили нові модифікації фотовольтаїчних рішень Huawei FusionSolar для домогосподарств і бізнесу, що підвищують безпеку, ефективність генерації електроенергії та забезпечують автономність під час аварійних відключень. Учасники події обговорили тренди галузі альтернативної енергетики та обмінялися ідеями, спрямованими на збереження і розвиток зеленого та інтелектуального майбутнього.

"Для України шлях до енергетичної незалежності та сталості є особливо важливим. Розвиток відновлювальних джерел енергії — це не лише стратегічна необхідність, а й можливість для окремих людей, бізнесу та всієї країни взяти під контроль своє енергетичне майбутнє. "Хуавей Україна" робить усе можливе для впровадження найсучасніших технологій на українському ринку. Демонструючи останні досягнення у галузі відновлювальної енергетики та сприяючи налагодженню зав’язків, подібні виставки дають змогу бізнесу вивчати нові можливості, громадянам — дізнаватися про сталі практики, а політикам — формувати стійкішу енергетичну інфраструктуру", — прокоментував Тоні Цао, генеральний директор "Хуавей Україна".

Під час заходу "Хуавей Україна" презентувала сучасні рішення з енергозбереження для домогосподарств, зокрема розумні однофазні інвертори SUN2000-8K-LC0 та SUN2000-10K-LC0 потужністю 8 кВт та 10 кВт, більш потужні порівняно з попередньою версією на 2-6 кВт, друге покоління розумної установки зберігання енергії LUNA2000-7/14/21-S1, яка має модульну конструкцію, містить літій-залізофосфатні елементи, може встановлюватися просто неба та підтримує паралельне встановлення до 4 одиниць – сумарно до 82.8 кВт-год.; щит резервного живлення SmartGuard-63A-S0, який забезпечує безшовне перемикання (<20 мс) до резервного живлення під час відключень, моніторинг, енергетичний менеджмент та керування експортом; Розумний зарядний пристрій для електромобілів – SCharger-7KS-S0 та SCharger-22KT-S0, який здатен збільшити рівень власного споживання від сонячної електростанції та повноцінно керується через систему моніторингу. Для бізнесу компанія представила комерційну лінійку установок зберігання єнергії Smart String ESS LUNA2000 з чотирма модифікаціями ємності, усі з яких включають інтелектуальний контролер стійки та інтелектуальну систему керування живленням.

"Сьогодні вперше в Україні ми презентуємо нову систему для дому Fusion Solar Home, яка складається з багатьох елементів. Інноваційна технологія Huawei дозволяє направляти потоки енергії з сонячної станції або акумулятора на конкретні потреби, а у випадку відключень — розтягнути тривалість енергопостачання, вимикаючи непотрібні навантаження. Наразі жоден інший виробник не в змозі надати таке комплексне рішення. Окрім того, для бізнесу ми пропонуємо систему зберігання енергії потужністю 100 кВт і ємністю майже 200 кВт-год. Дана технологія дозволяє зменшувати залежність від електромережі, заощаджувати гроші, а також накопичувати надлишки енергії від сонячної електростанції, що допоможе покрити її споживання у разі блекауту", — поділився Олександр Іващенко, керівник відділу технічних рішень компанії Photomate.

Фахівці "Хуавей Україна" та Photomate взяли участь у низці панельних дискусій Green Expo 2024, зокрема щодо енергонезалежності та зменшення витрат підприємств та домоволодінь, а також перспектив ринку альтернативної енергетики в Україні.

Про компанію PHOTOMATE

Photomate ― регіональний сертифікований сервісний партнер Huawei у галузі сонячної енергетики в країнах Центральної та Східної Європи, Скандинавії, Балтії, Кавказу та Центральної Азії. З 2008 року посідає провідні позиції у сфері постачання сонячних інверторів для комерційних проєктів та домогосподарств. У 2020 році компанія поставила на ринок інвертори Huawei FusionSolar зі встановленою потужністю майже 1440 МВт. https://www.photomate.eu/ua/

Про компанію Huawei

Huawei посідає перше місце у світі за обсягом постачання інверторів з 2015 р. Huawei пропонує стрингові інвертори нового покоління із розумною технологією управління для створення повністю цифрового розумного фотоелектричного рішення FusionSolar®. Рішення FusionSolar® є розумним, безпечним і надійним, що забезпечує стабільно високу генерацію та рентабельність інвестицій. Це робить Huawei ідеальним вибором для інвесторів та девелоперів по всьому світу.