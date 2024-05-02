Фільм "THE CHOICE" виробництва KALYNA FILM, який здобув перемогу на Міжнародному жіночому кінофестивалі в Торонто, стає резонансною подією у світі

Короткометражний фільм "THE CHOICE" (в українській версії – "По-людськи") кінокомпанії "Kalyna Film", який є переможцем Міжнародного жіночого кінофестивалю в Торонто, став явно резонансною подією у світі. Не тільки тому, що світ бачить там правду війни в нашій країні. А ще й тому, що світ читає коментарі під трейлером фільму в Youtube, який нещодавно виклав британський ресурс з понад 2 млн підписників.

Вже зрозуміло, що фільм потрапив прямісінько у ціль і викликав "підгорання" з боку руzкіх, які побачили тільки трейлер, і вже закликають не показувати фільм, бо "це неправда!", "це пропаганда, яка проплачена Заходом", "цього не може бути", "росіяни не такі", – яскраве тому свідоцтво. І дуже хочеться, аби такий контент створював ворогу украй некомфортне перебування на усіх можливих територіях, ресурсах, майданчиках світу.

Цей фільм заснований на реальних подіях і присвячений пам’яті тих цивільних громадян України, кому довелося першими зіткнутися з ворогом лицем до лиця.

За словами режисерки Вікторії Мельникової, під час виробництва фільму намагались бути максимально чесними та об’єктивними, обравши для цього форму ігрового, художнього фільму в якому немає прямих, натуралістичних жахів цієї загарбницької підступної війни, про які ми усі знаємо.

Виробництво фільму було розпочато у березні 2023 року, коли тривали ворожі масовані атаки. Зйомки відбувалися у підвальному приміщенні, яке під час повітряних тривог слугувало укриттям для знімальної групи. Задля правдивого відтворення подій, консультантами були наші військові, які тримали оборону на Гостомельському напрямку.

Продюсерка фільму та директорка кінокомпанії "Kalyna Film" поділилася, що, не зважаючи на те, що всі дуже скучили за фаховою роботою та прагнули повернутися у професію, дуже складно було знайти виконавців на роль окупантів. Понад 30 молодих акторів відмовились грати ворогів через біль та огиду до них. Через це так само було проблематично пошити шеврони ворожої армії. Але і тут на допомогу прийшли наші військові.

Чи варто знімати фільми про війну під час війни? Однозначно, варто. І коментарі під трейлером – яскраве тому підтвердження. Адже ворог воює з нами не лише ракетами, але й ботами, "хорошими рузкіми", пропагандою по всьому світові. А це кіно у першу чергу направлено на іноземного глядача. Як влучно сказала авторка сценарію фільму Ірен Роздобудько: "Це наш "дзвін": НЕ СПІТЬ, ПАМ’ЯТАЙТЕ, НЕ ВТОМЛЮЙТЕСЬ!"

За цим посиланням маєте змогу побачити трейлер фільму "THE CHOICE" та коментарі до нього.

Фільм створений "Kalyna Film" з долученням гранту House of Europe.

Авторка – Інеса Моторна