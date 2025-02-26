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13:47 26.02.2025

28 лютого в Будинку кіно - прем’єра фільму "По-людськи"/THE CHOICE

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Офіційна прем’єра фільму в Будинку кіно. 28 лютого 2025 року. 16.00. Синя Зала.

"По-людськи"/THE CHOICE

Ігровий художній фільм

Формат - короткий метр

Хронометраж – 15.55

Жанр – військова драма

Дата виробництва - 2023 рік

Виробник –  ТОВ "Калина Фільм"

…Перший тиждень повномасштабного вторгнення.

У запеклих боях під Києвом троє окупантів після знищення їхньої колони "загубились" у селищі і заходять до пошкодженого обстрілами приватного будинку. Вони мають надію  пересидіти та зрозуміти, як чинити далі. Ховаючись від ударів артилерії в підвалі,  вони знаходять… перелякану хазяйку будинку.

Робота над сценарієм була розпочата ще у червні 2022 року. В його основі лежать реальні події.

Фільм створений  Українською кінокомпанією "Калина Фільм" за власні кошти та часткової підтримки грантової програми House of Europe.  

У ролях:

Ірина Калашнікова

Артем Каратаєв

Микита Слободенюк

Антон Вахліовський

 

Авторка сценарію – Ірен Роздобудько

Режисерка-постановниця – Вікторія Мельникова

Оператор-постановник – Валентин Мельниченко

2-га режисерка – Ілона Гордієнко

Художник-постановник – Євген Князєв

Художник з гриму – Віталій Скопелідіс

Художниця з костюмів – Іра Тюлькіна

Продюсерка – Галина Храпко

7 причин чому варто прийти на премєру фільму:

  1. Фільм створено українською режисеркою на українському продакшні без державної підтримки;
  2. Фільм отримав здобув перемогу перше місце за кращу режисуру на міжнародному кінофестивалі у Торонто у 2023 році – "краща режисерська робота"; увійшов до шорт-листа Бостонського міжнародного кінофестивалю та міжнародного кінофестивалю в Варшаві;  посів перше місце на 27-у міжнародному кінофестивалі "Золоте курча" - "кращий документальний фільм".
  3. Зйомки відбувались на початку 2023-го року під час найжорсткіших блек-аутів та бомбардувань Києва.

4.   В основі фільму лежать реальні події, які відбувалися у перші дні війни на Київщині.       Частина сюжету ввійшла до нової книги Ірен Роздобудько "ТРОє і одна".

      5.   Вхід на офіційний перегляд фільму за участі акторів та знімальної групи – вільний.

      6.   Захід модерує Голова Національної Спілки кінематографістів України – Сергій Борденюк.

      7.   Фінал вас порадує…

Теги: #калина_фільм #калина #the_choice

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