28 лютого в Будинку кіно - прем’єра фільму "По-людськи"/THE CHOICE

Офіційна прем’єра фільму в Будинку кіно. 28 лютого 2025 року. 16.00. Синя Зала.

"По-людськи"/THE CHOICE

Ігровий художній фільм

Формат - короткий метр

Хронометраж – 15.55

Жанр – військова драма

Дата виробництва - 2023 рік

Виробник – ТОВ "Калина Фільм"

…Перший тиждень повномасштабного вторгнення.

У запеклих боях під Києвом троє окупантів після знищення їхньої колони "загубились" у селищі і заходять до пошкодженого обстрілами приватного будинку. Вони мають надію пересидіти та зрозуміти, як чинити далі. Ховаючись від ударів артилерії в підвалі, вони знаходять… перелякану хазяйку будинку.

Робота над сценарієм була розпочата ще у червні 2022 року. В його основі лежать реальні події.

Фільм створений Українською кінокомпанією "Калина Фільм" за власні кошти та часткової підтримки грантової програми House of Europe.

У ролях:

Ірина Калашнікова

Артем Каратаєв

Микита Слободенюк

Антон Вахліовський

Авторка сценарію – Ірен Роздобудько

Режисерка-постановниця – Вікторія Мельникова

Оператор-постановник – Валентин Мельниченко

2-га режисерка – Ілона Гордієнко

Художник-постановник – Євген Князєв

Художник з гриму – Віталій Скопелідіс

Художниця з костюмів – Іра Тюлькіна

Продюсерка – Галина Храпко

7 причин чому варто прийти на прем’єру фільму:

Фільм створено українською режисеркою на українському продакшні без державної підтримки; Фільм отримав здобув перемогу перше місце за кращу режисуру на міжнародному кінофестивалі у Торонто у 2023 році – "краща режисерська робота"; увійшов до шорт-листа Бостонського міжнародного кінофестивалю та міжнародного кінофестивалю в Варшаві; посів перше місце на 27-у міжнародному кінофестивалі "Золоте курча" - "кращий документальний фільм". Зйомки відбувались на початку 2023-го року під час найжорсткіших блек-аутів та бомбардувань Києва.

4. В основі фільму лежать реальні події, які відбувалися у перші дні війни на Київщині. Частина сюжету ввійшла до нової книги Ірен Роздобудько "ТРОє і одна".

5. Вхід на офіційний перегляд фільму за участі акторів та знімальної групи – вільний.

6. Захід модерує Голова Національної Спілки кінематографістів України – Сергій Борденюк.

7. Фінал вас порадує…