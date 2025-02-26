28 лютого в Будинку кіно - прем’єра фільму "По-людськи"/THE CHOICE
Офіційна прем’єра фільму в Будинку кіно. 28 лютого 2025 року. 16.00. Синя Зала.
"По-людськи"/THE CHOICE
Ігровий художній фільм
Формат - короткий метр
Хронометраж – 15.55
Жанр – військова драма
Дата виробництва - 2023 рік
Виробник – ТОВ "Калина Фільм"
…Перший тиждень повномасштабного вторгнення.
У запеклих боях під Києвом троє окупантів після знищення їхньої колони "загубились" у селищі і заходять до пошкодженого обстрілами приватного будинку. Вони мають надію пересидіти та зрозуміти, як чинити далі. Ховаючись від ударів артилерії в підвалі, вони знаходять… перелякану хазяйку будинку.
Робота над сценарієм була розпочата ще у червні 2022 року. В його основі лежать реальні події.
Фільм створений Українською кінокомпанією "Калина Фільм" за власні кошти та часткової підтримки грантової програми House of Europe.
У ролях:
Ірина Калашнікова
Артем Каратаєв
Микита Слободенюк
Антон Вахліовський
Авторка сценарію – Ірен Роздобудько
Режисерка-постановниця – Вікторія Мельникова
Оператор-постановник – Валентин Мельниченко
2-га режисерка – Ілона Гордієнко
Художник-постановник – Євген Князєв
Художник з гриму – Віталій Скопелідіс
Художниця з костюмів – Іра Тюлькіна
Продюсерка – Галина Храпко
7 причин чому варто прийти на прем’єру фільму:
- Фільм створено українською режисеркою на українському продакшні без державної підтримки;
- Фільм отримав здобув перемогу перше місце за кращу режисуру на міжнародному кінофестивалі у Торонто у 2023 році – "краща режисерська робота"; увійшов до шорт-листа Бостонського міжнародного кінофестивалю та міжнародного кінофестивалю в Варшаві; посів перше місце на 27-у міжнародному кінофестивалі "Золоте курча" - "кращий документальний фільм".
- Зйомки відбувались на початку 2023-го року під час найжорсткіших блек-аутів та бомбардувань Києва.
4. В основі фільму лежать реальні події, які відбувалися у перші дні війни на Київщині. Частина сюжету ввійшла до нової книги Ірен Роздобудько "ТРОє і одна".
5. Вхід на офіційний перегляд фільму за участі акторів та знімальної групи – вільний.
6. Захід модерує Голова Національної Спілки кінематографістів України – Сергій Борденюк.
7. Фінал вас порадує…