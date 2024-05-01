Пресрелізи

14:16 01.05.2024

4,6 млрд грн податків перерахувала до бюджету група ОККО у першому кварталі

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У першому кварталі 2024 року компанії групи ОККО заплатили до бюджету 4,619 мільярда гривень податків, що на 45% більше, ніж було сплачено за аналогічний період минулого року. За ці кошти для ЗСУ фактично можна було б придбати 27 тис безпілотників Mavic з тепловізійною камерою або майже 5 тис 120-мм мінометів. Про це повідомляється на сайті ОККО.

"Збільшення обсягів сплачених податків свідчить про те, що навіть в умовах воєнного часу, за нинішніх складних економічних умов, наша компанія стабільно працює, розвивається і чесно та відповідально, як завжди, ставиться до своїх обов’язків перед державою. Ми свідомі того, що кожна сплачена нами гривня потрібна для посилення обороноздатності України. Та  ми ніколи не обмежувалися тільки податками. Від перших днів повномасштабної війни і досі ми активно та системно допомагаємо ЗСУ, долучаємося до проєктів відбудови країни та соціально важливих ініціатив. Станом на початок  квітня 2024 року обсяги такої допомоги уже перевищили 1,6 мільярда гривень", – коментує віцепрезидент ОККО з питань фінансів Назар Купибіда.  

Безпосередньо з операційної діяльності група сплатила у першому кварталі-2024 податків і зборів на 0,867 мільярда гривень. Сюди входить податок на прибуток, ПДВ (крім сплаченого на митницю при імпорті), роздрібний акциз, податок на доходи фізичних осіб, військовий збір, плата за землю, єдиний соціальний внесок. Крім того, 3,752 мільярди гривень сплачено при імпорті товарів в Україну.

Сплата податків з операційної діяльності на 1 літр реалізованого пального через АЗК ОККО зросла у першому кварталі 2024 року до 2,71 гривні. Для порівняння: цей же показник за перший квартал 2023 року становив 2,28 гривні на літр. Зріс також і рівень сплати податків у перерахунку на один АЗК мережі. У першому кварталі 2024-го він становив 728,01 тисячі гривень на місяць, а в першому кварталі 2023-го був 710,28 тисячі гривень на місяць.

Якщо брати сумарний показник сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ), податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військового збору (ВЗ), то у першому кварталі 2024 року на кожного працівника ОККО припадало по 27 637 гривень таких виплат, а в перерахунку на один місяць – 9 212 гривень.

Нагадаємо, що за результатами діяльності у 2023 році компанії групи ОККО сплатили 15,591 мільярда гривень податків.

 

Теги: #окко

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