Пресрелізи

19:13 25.03.2024

Mining Recovery Conference відбудеться 11 квітня в КВЦ «Парковий» (Київ)

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UkraineInvest став партнером Mining Recovery Conference, яка відбудеться 11 квітня в КВЦ «Парковий» (Київ), а начальник управління міжнародних відносин та комунікацій UkraineInvest Назарій Волянський буде модерувати секцію «Глобальні та локальні перспективи ринку будівельних корисних копалин». Вже відомі основні теми виступів:

  • Ключові тренди добувної галузі та ринку будівельної сировини в Європі і в світі. Спікер уточнюється.
  • Тренди, законодавчі зміни та експортні можливості. Спікер уточнюється.
  • Технології, що змінюють галузь. Павло Каюк, директор «Вапняковий папір України»
  • Які інновації суттєво вплинуть на надрокористування до 2030? Олексій Фалькович, засновник «Геологічна сервісна компанія ГСК»
  • Управління відходами добувної галузі відповідно до норм ЄС та Green Deal. Георгій Попов, аналітик «Національна асоціація добувної промисловості» (НАДПУ)
  • Застосування ESG принципів для добувної та будівельної галузей. Людмила Циганок, Асоціація професіоналів довкілля «PAEW»

Завершить тематичну секцію панельна дискусія на тему: «Яке місце добувної галузі України в міжнародному розподілі праці?»
Слідкуйте за оновленням програми тут  https://recoveryforum.in.ua/mining-recovery-conference/programme

Добувна промисловість є одним з найбільших платників податків в бюджет України (8,9% до Зведеного бюджету України за січень-липень 2023 року), тому важливість розвитку цієї галузі важко переоцінити. В останні роки сфера надрокористування зробила прорив в прозорості процедур, а від початку повномасштабного вторгнення в галузь прийшли нові інвестори. Mining Recovery Conference покликана підсвітити рішення, які допоможуть ефективно управляти видобутком корисних копалин будівельної групи та забезпечити стале виробництво будівельних матеріалів.

Не пропустіть подію, яка об’єднає, інвесторів та постачальників технологій, надрокористувачів та землевласників, органи місцевого самоврядування та державної влади. Реєструйтесь вже зараз! Умови участі в Mining Recovery Conference: bit.ly/mrc_2024

Організатор Mining Recovery Conference – ДП «Прем’єр Експо», відома своїм флагманським заходом ReBuild Ukraine в Варшаві та масштабними діловими виставками в Києві. Конференція відбувається за підтримки UkraineInvest, Національної асоціації добувної промисловості України та порталу NADRA.INFO

Інтерфакс-Україна - інформаційний партнер

Теги: #ukraineinvest #nadrainfo #mining_recovery_conference

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