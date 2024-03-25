Фонд Maple Hope Foundation передав ще 50 систем життєзабезпечення MOVES® SLC™ для допомоги у лікуванні тяжко поранених українців

25 березня до Києва прибуло ще 50 систем MOVES® SLC™ для негайного використання в Україні.

Розроблені канадською компанією Thornhill Medical, MOVES® SLC™— це єдина в світі мікроінтегрована портативна система життєзабезпечення, яка містить в собі більшу частину лікування та моніторингу, що відбувається у реанімаційному відділенні лікарні.

У 2023 році Maple Hope Foundation передали Україні 30 установок MOVES® SLC™ та організували експертні тренінги для користувачів. В продовж року, системами користувались низка медичного персоналу - від бойових медиків до рятівників на евакуаційних потягах.

В рамках цього другого пакету допомоги, представники фонду Maple Hope Foundation та компанії Thornhill Medical знову проводитимуть експертне навчання.

«Фонд Maple Hope пишається тим, що може вдруге надати інноваційну канадську технологію та підготувати медиків і служб швидкого реагування в Україні. Навчання, проведене експертами Thornhill Medical, гарантує, що ми створюємо довгостроковий потенціал для професійного використання обладнання для порятунку життів. Ми отримали багато запитів минулого року щодо додаткових систем і змогли їх виконати».

- Ярослав Похилько, президент і співзасновник Maple Hope Foundation

«Thornhill Medical із задоволенням продовжує партнерство з Maple Hope Foundation, аби забезпечити практичне навчання по використанні систем життєзабезпечення MOVES® SLC™ для українських військових і цивільних медичних працівників на передовій лінії, коли вони лікують травми, що загрожують життю».

- Леслі Гулді, президент і генеральний директор Thornhill Medical

Про Системи MOVES® SLC™

Системи MOVES® SLC™ були спеціально розроблені для надання невідкладної медичної допомоги пораненим в бойових умовах які потребують швидкої медичної допомоги і транспортування до лікувальних закладів.

Пристрій всього лиш важить 18 кг та носиться, як сумка через плече, проте поєднує концентратор кисню (O2), унікальну систему вентиляції легенів, що зберігає кисень, аспірацію та повний моніторинг життєво важливих показників в одній міцній, портативній системі, що працює від батарейок та без балонів O2.

Обладнання використовується постачальниками екстреної медичної допомоги, військовими, медичними бригадами та службами реагування на стихійні лиха та було закуплено збройними силами США, Канади, Австралії, Ізраїлю, серед низка інших країн.

Про Фонд “Maple Hope Foundation”

Благодійний Фонд “Maple Hope Foundation” (“Фонд Кленова Надія”), заснований українськими громадськими діячами у місті Ванкувер у 2014 році, надає регулярну допомогу у військових, гуманітарних, та соціальних напрямках. З початку повномасштабного вторгнення, Фундація Кленова надія надала медичну допомогу в цивільні та військові шпиталі, центри мобільної евакуації поранених, гуманітарну допомогу для захисників та захисниць, внутрішніх переселенців, дітей війни та новоприбулим українцям в провінції Британська Колумбія на суму $21.1 мільйони канадських доларів (604,000,000 гривень).

Про “Thornhill Medical”

Інноваційні продукти Thornhill Medical розроблені для використання по всьому світу гуманітарними та військово-медичними командами для надання екстреної медичної допомоги. Дослідження Thornhill, спрямовані на ефективне використання кисню, перетворюють підхід до догляду за пацієнтами в критичних умовах, а також спонукають до розвитку нових технологій, що створюють важливі рішення для порятунку життя. Інновації Thornhill Medical представлені у 19+ країнах, включаючи Україну. Маючи команду, яка прагне до відваги, співпраці та порятунку життів, Thornhill Medical відіграє провідну роль у швидкоплинному та точно-орієнтованому полі медичних технологій.

Контактні особи для ЗМІ

Павло Рожак

Maple Hope Foundation

Tel: +380 50 445 7998