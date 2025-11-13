Всесвітній день діабету: виклик, що зростає разом із людством

Всесвітній день діабету - це день, який є нагадуванням всьому прогресивному людству про те, що поширеність захворювання невпинно зростає.

За останніми даними Міжнародної діабетичної федерації (IDF) на 2024 рік понад 589 мільйонів (віком 20-79 років) живуть з діабетом. Прогнози були значно скромніше.

В Україні війна провокує критичне зростання нових випадків діабету. Стрес та військові дії впливають на рівень захворюваності на діабет.

В рамках Меморандуму між Українською діабетичною федерацією та

військовим госпіталем N, у 2022-2024 рр. було здійснено обстеження на наявність підвищеного рівня цукру в крові військовослужбовців, які були госпіталізовані в госпіталі та під час звернення до поліклінічного відділення. Всього було обстежено 2268 військовослужбовців біохімічним методом та за допомогою тест-смужок, виявлено рівень цукру вище норми у 847 осіб, що складає -37,4% від усіх обстежених

Через постійний стрес кількість хворих на діабет в Україні може збільшитися на чверть.

За оцінками, 1 з 2 дорослих людей, хворих на діабет, залишається недіагностованим, більшість з них страждає на діабет 2 типу, якому можна запобігти за допомогою змін у способі життя та здорового харчування. Через брак належної інформації та рекомендацій щодо розуміння ознак і симптомів та ранньої діагностики для початку профілактичних заходів мільйони дорослих піддаються ризику розвитку діабету 2 типу.

ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ДІАБЕТУ (ВДД) - це важлива подія , яка відзначається кожного року 14 листопада починаючи з 1991 року за ініціативи IDF і ВООЗ, щоб привернути увагу до стрімкого зростання поширеності діабету та його наслідків, а також проінформувати людей про профілактичні поради щодо діабету.

Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй прийняла Резолюцію ООН 61/225, яка проголосила 14 листопада Всесвітнім Днем Діабету. У документі визнається нагальна потреба у продовженні багатосторонніх зусиль з метою забезпечення доступу до лікування та медичної освіти.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ЗНАЧЕННЯ РЕЗОЛЮЦІЇ ООН:

Визнання проблеми: Резолюція визнає діабет хронічним, виснажливим і дороговартісним захворюванням, яке становить серйозну загрозу для сімей, держав-членів та всього світу, а також серйозний виклик для досягнення узгоджених на міжнародному рівні цілей розвитку, включаючи Цілі розвитку тисячоліття.

Резолюція визнає діабет хронічним, виснажливим і дороговартісним захворюванням, яке становить серйозну загрозу для сімей, держав-членів та всього світу, а також серйозний виклик для досягнення узгоджених на міжнародному рівні цілей розвитку, включаючи Цілі розвитку тисячоліття. Заснування Всесвітнього дня діабет: Документ постановляє відзначати 14 листопада кожного року як Всесвітній день боротьби з діабетом. Дата була обрана на честь дня народження Фредеріка Бантінга, який разом із Чарльзом Бестом відкрив інсулін у 1921 році.

Документ постановляє відзначати 14 листопада кожного року як Всесвітній день боротьби з діабетом. Дата була обрана на честь дня народження Фредеріка Бантінга, який разом із Чарльзом Бестом відкрив інсулін у 1921 році. Мета: Основна мета полягає в підвищенні обізнаності громадськості про профілактику, лікування та догляд за хворими на діабет, а також про пов'язані з ним ускладнення, зокрема через освіту та засоби масової інформації.

Основна мета полягає в підвищенні обізнаності громадськості про профілактику, лікування та догляд за хворими на діабет, а також про пов'язані з ним ускладнення, зокрема через освіту та засоби масової інформації. Заклик до дій: Резолюція закликає всі держави-члени, відповідні організації системи ООН та інші міжнародні організації, а також громадянське суспільство, включаючи неурядові організації та приватний сектор, відповідним чином відзначати цей день.

Резолюція закликає всі держави-члени, відповідні організації системи ООН та інші міжнародні організації, а також громадянське суспільство, включаючи неурядові організації та приватний сектор, відповідним чином відзначати цей день. Національні політики: Резолюція заохочує держави-члени розробляти національні політики щодо профілактики, лікування та догляду за хворими на діабет відповідно до сталого розвитку їхніх систем охорони здоров'я.

Українська діабетична федерація вкотре наголошує на важливості розроблення національної стратегії боротьби з діабетом, щоб оптимізувати витрати і підвищити ефективність охорони здоров'я в умовах війни та у повоєнний час.

КОЖНОГО РОКУ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ТЕМА, НА ЯКІЙ ВСЕСВІТНЯ КАМПАНІЯ ФОКУСУЄ УВАГУ.

Тема 2025 року «Діабет і благополуччя» зосередила заходи довкола людини з діабетом на робочому місці. У всьому світі 7 з 10 дорослих людей з діабетом, перебувають у працездатному віці (20-65 років). Для 412 мільйонів працівників діабет є повсякденною реальністю, на робочому місці він часто стає джерелом стресу, стигми та страху.

Cоціально-економічні фактори впливу а саме, економіка, середовище, рівень життя, відіграють визначальну роль у благополуччі людини з діабетом.

Життя з діабетом може бути складним навіть за звичайних умов, вимагає неабиякої концентрації і виснажливої самодисципліни. В умовах війни боротьба з діабетом стає справжнім викликом. Чи доречно нам говорити про благополуччя?

Люди з діабетом, як і всі українці, виявляють неймовірну стійкість. Держава має не лише забезпечити доступ до діабетичної допомоги, а й надати інструменти для повноцінного життя, попри все. Ми віримо, що люди з діабетом можуть і повинні залишатися активними та продуктивними членами суспільства.

Війна матиме довгострокові наслідки для здоров'я українців, включно з людьми з діабетом. Збільшення захворюваності, підвищений стрес і порушення в лікуванні можуть призвести до зростання інвалідізації і смертності та до непередбачуваного збільшення фінансового тягаря як на особу з діабетом, так і на державу.

Ефективні інвестиції в діабет можуть суттєво знизити поширеність ускладнень, що пов'язані з діабетом, мінімізувати негативні економічні наслідки та зберегти працездатне населення

ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ДІАБЕТУ

За оцінками, близько 635 мільйонів дорослих людей у всьому світі мають порушену толерантність до глюкози (Impaired Glucose Tolerance, IGT) або порушену глікемію натще (Impaired Fasting Glucose, IFG), що відносить їх до групи високого ризику розвитку діабету 2 типу. Першочергове завдання для вирішення проблеми у всьому світі знизити цей ризик - просування інформаційних програм та якісних освітніх платформ з діабету, щоб навчити їх контролювати та запобігати діабету на його ранній стадії.

Цукровий діабет підступний. Він часто розвивається непомітно, без болю, без очевидних сигналів, але з наслідками, які можуть торкнутися всього організму.

Рання діагностика та своєчасний початок лікування це реальний шанс зберегти здоров’я, запобігти або відтермінувати ускладнення, уникнути передчасної смерті, та покращити якість життя

Таким чином, існує очевидна потреба в розширенні програм скринінгу та якісних, орієнтованих на людину, медичних послуг.

Діабет 2 типу - це стан, коли інсулін не виробляється і не використовується належним чином (так звана інсулінорезистентність), який можна відновити за допомогою дисциплінованого способу життя, самоконтролю і спостереження за коливаннями рівня цукру в крові, регулярних консультацій з лікарем.

Деякі з профілактичних порад для контролю діабету є наступними:

-Уникайте споживання цукру та рафінованих вуглеводів

-Практикуйте з'їдати невеликі порції їжі за один раз

-Включайте в раціон клітковину та продукти з низьким глікемічним індексом

-Відмовтеся від куріння, яке сприяє розвитку інсулінорезистентності

-Візьміть за звичку робити регулярні фізичні вправи щонайменше 30 хвилин на день

-Слідкуйте за рівнем холестерину в крові

-Належний контроль артеріального тиску, який повинен бути 130/80 або нижче

-Уникайте вживання газованих напоїв та інших напоїв з додаванням цукру, які можуть підвищити ризик розвитку діабету 2 типу, заведіть звичку вживати звичайну воду.

Діабет — це не лише медична, а й соціально-економічна проблема, яка торкається майже кожної української родини. Щороку у світі витрачають трильйони доларів на боротьбу з ускладненнями, які можна було б попередити. Глобальні ініціативи з профілактики, діагностики та лікування діабету, підтримані парламентарями та урядами різних країн дозволять врятувати мільйони життів.