75 років IDF - глобальна єдність у боротьбі з діабетом

1 з 9 дорослих у світі живе з діабетом. Україна - частина глобального руху.

17 вересня 2025 року, в рамках щорічного конгресу Європейської асоціації з вивчення діабету (EASD), відбулися урочистості з нагоди 75-річчя Міжнародної діабетичної федерації (IDF). Ця подія стала знаковим моментом для світової діабетичної спільноти, яка об’єднала науковців, медиків, пацієнтів та громадські організації з понад 160 країн.

EASD - академічна неприбуткова організація, що сприяє розвитку досліджень у галузі діабету, поширенню знань та впровадженню інновацій у клінічну практику. Її партнерство з IDF - це приклад синергії між наукою та пацієнтською адвокацією.

У 2025 році виповнюється 75 років з дня заснування Міжнародної діабетичної федерації (IDF). 23 вересня 1950 року Федерація була офіційно заснована в Амстердамі невеликою групою візіонерів, які розуміли нагальну потребу в об'єднанні національних діабетичних асоціацій через кордони. На чолі зі своїм першим президентом, доктором Робертом Деніелом Лоуренсом (Великобританія), Федерація розпочала свою місію, спрямовану на покращення життя людей з діабетом у всьому світі.

Зі скромного старту з 16 асоціацій-членів IDF перетворилася на справді глобальну організацію, що представляє 160 країн і територій. Її робота постійно зосереджена на адвокації, освіті та підвищенні обізнаності, одночасно посилюючи голос людей, які страждають від діабету в усіх його формах.

589 мільйонів дорослих (віком 20-79 років) у всьому світі живуть з діабетом. Діабет став причиною 3,4 мільйона смертей у 2024 році - 1 людина помирає через діабет та його ускладнення кожні 9 секунд.

Діабет коштує щонайменше 1 трильйона доларів США витрат на охорону здоров'я - зростання на 338% за останні 17 років.

Міжнародна діабетична федерація (IDF) є головною організацією, що об'єднує понад 250 національних діабетичних асоціацій у 158 країнах і територіях. Місія IDF - покращити життя людей з діабетом та запобігти діабету у тих, хто знаходиться в групі ризику.

За даними Атласу діабету IDF (2025):

589 млн дорослих (20–79 років) живуть з діабетом

1 людина помирає кожні 9 секунд через діабет та його ускладнення

До 2050 року очікується понад 850 млн хворих - кожен восьмий дорослий

🇺🇦 Українська діабетична федерація: 29 років у родині IDF

Українська діабетична федерація (УДФ), член IDF з 1996 року, є всеукраїнською неприбутковою громадською організацією, яка з 1993 року активно формує політику у сфері діабету, реалізує освітні та профілактичні програми, та захищає права пацієнтів.

Ключові досягнення УДФ:

Ініціація державних програм "Діабет" (1999–2013), Концепції 2013 року

Проведення скринінгів у Верховній Раді, телемарафонів, масових акцій

Створення понад 240 шкіл самоконтролю, дитячих таборів, програм для літніх людей

Відкриття кабінетів "Діабетична стопа" у кожній області - зниження ампутацій на 25%

Скринінг ретинопатії з використанням ШІ (2023)

Публікація "Атласу: Діабет в Україні" (2021) - перший масштабний аналіз реальних даних

Проведення Діаспартакіад, велопробігів, фестивалів, проєкту ДіаЄвро

Міжнародне визнання:

В. Очеретенко - віце-президент IDF (2003–2009), член правління Європейського регіону

Участь у глобальних програмах: Life for a Child, KiDS, Understanding Diabetes

Єдність - наш найсильніший інструмент

УДФ - це не просто організація, це рух, що об’єднує лікарів, пацієнтів, волонтерів, освітян, батьків і дітей. Її діяльність - це приклад того, як національні зусилля можуть мати глобальний вплив.

"Діабет не має кордонів. І наша відповідь - теж".

- Міжнародна діабетична федерація

У 75-річчя IDF ми вшановуємо всіх, хто щодня бореться за життя, гідність і здоров’я людей з діабетом. Україна - частина цієї історії. І ми продовжуємо писати її разом.