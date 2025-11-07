Інтерфакс-Україна
17:32 07.11.2025

В Україні треба відновити кабінети діабетичної стопи – експерт

Київ. 7 листопада. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – В Україні треба відновити кабінети діабетичної стопи, це дасть змогу запобігти ампутації як ускладненню цукрового діабету, вважає голова Ради Української діабетичної федерації (УДФ) Валентина Очеретенко.

"З 1993 року за ініціативи (УДФ) тема діабетичної степи лунала в Україні. Ми зробили багато для того, щоб було відкрито кабінети діабетичної стопи. Вони були майже в кожній області, але за часів медичної реформи ці кабінети позачиняли, бо вони виявилися нерентабільними", - сказала вона на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в п’ятницю.

За словами Очеретенко, наразі кількість ампутацій (стопи – ІФ-У) підрахувати складно, але відомо що люди не тільки втрачають кінцівки, а й помирають на столі, коли ця ампутація відбувається запізно.

"По-перше, не має бути ампутації, тому треба відновити кабінети діабетичної стопи. По-друге, якщо це ампутація, то вона має бути вчасною", - підкреслила вона.

Як повідомлялося з посиланням на Центр громадського здоров'я, до війни в Україні понад 70% від загальної кількості щорічних ампутацій були наслідком цукрового діабету. Крім того, до 10% людей з діабетом страждають через виразки на стопі.

За офіційною статистикою, станом на 2017 рік на цукровий діабет в Україні страждало близько 1,5 млн людей.

