Пресанонси

11:00 13.03.2025

До відома: про дискусію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Про діабет без фатальних помилок"

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У четвер, 13 березня, об 11.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна"  (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться дискусія на тему "Про діабет без фатальних помилок" щодо ролі ЗМІ у поширенні достовірних (науково обґрунтованих) знань про діабет.

Буде презентовано YouTube канал Української діабетичної федерації "Ти не один" та "Школу діабету для журналістів та блогерів", тема першого випуску до Всесвітнього дня нирки "Захистіть серце та нирки: дізнайтеся, чому діабет значно підвищує ризик серцевих захворювань та хронічної ниркової недостатності".

Учасники:
виконавчий директор Української діабетичної федерації, заслужений лікар України, к.м.н. Наталія Кожан (Епідеміологія діабету: фактор війни);
народний депутат України, заступник голови комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Оксана Дмитрієва (Роль держави та науки  як головні чинники впливу на стан діабетичної допомоги) – очікується підтвердження;
почесний президент Української діабетичної федерації Богдан Бенюк (Не лише пропаганда здорового способу життя. Роль ЗМІ у формуванні свідомого ставлення до діабету);
генеральний директор Інноваційної платформи CheckEye Кирило Гончарук (Діджиталізація + діабет: споживай інновації розумно);
модератор - голова ради Української діабетичної федерації Валентина Очеретенко.

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел. (050) 385-80-88.

 

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