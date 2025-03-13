Пресконференції

15:50 13.03.2025

Українська діабетична федерація запускає YouTube-канал та Школу діабету для журналістів та блогерів

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Київ. 13 березня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Українська діабетична федерація (УДФ) запускає YouTube-канал та Школу діабету для журналістів та блогерів з метою руйнування міфів про діабет та популяризації науково обґрунтованої інформації про це захворювання.

"Наразі факти щодо діабету часто підміняються стереотипами, що поширюються і можуть негативно впливати на людей з діабетом. Вкрай важливо, щоб люди мали достовірну інформацію для прийняття важливих рішень, які впливають на їхнє життя. Сьогодні в Україні приблизно 2 млн людей живуть з діабетом. У кожного своя історія. Але, на жаль, багато з цих історій включають досвід стигми, що корениться в широко розповсюджених помилкових уявленнях", - сказала на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в четвер голова ради УДФ Валентина Очеретенко.

Виконавчий директор УДФ, заслужений лікар України Наталія Кожан зазначила, що у 2023 році показник захворюваності на діабет зріс на 18,2% проти 2022 року і в 1,9 рази проти 2021 року - до 3027 випадків на 100 тис. населення.

Показник смертності людей з діабетом залишився на рівні 2021 року. Втім, за її інформацією, у 2023 році зросли показники ускладнень у пацієнтів з діабетом (окрім ампутацій кінцівок). Зокрема, збільшилися показники ретинопатії, нефропатії та частка пацієнтів, які потребують діалізу.

При цьому Кожан зазначила брак достовірної статистичної інформації щодо ситуації з діабетом в Україні.

"На жаль, сьогодні відсутня статистика щодо діабету. Ми вже багато років поспіль звертаємося до МОЗу з вимогою обов'язково поновити статистику, оскільки як ми можемо розраховувати фінансування потреб та інші показники", - сказала вона, зазначивши, що без статистичної інформації неможливо об’єктивно оцінити вплив війни на захворюваність діабетом, зокрема на розповсюдження захворювання серед внутрішньо переміщених осіб та військових.

Зі свого боку керівник відділу діабетології Інституту ендокринології та обміну речовин ім.В.П.Комісаренка НАМН України Любов Соколова підкреслила розвиток діабету на тлі інших захворювань, зокрема захворювань нирки.

"Якщо раніше ми говорили про ускладнення цукрового діабету, тобто діабетичну нефропатію, то зараз цей термін змінився на "хронічна хвороба нирок", що підкреслює: хронічна хвороба нирок може бути тим драйвером, яких стимулюватиме прогресування інших ускладнень цукрового діабету. Якщо ми говоримо про цукровий діабет і можливість розвитку хронічної хвороби нирок, то треба акцентувати на тому, що ми маємо діяти якомога раніше, вчасно діагностувати цукровий діабет, вчасно призначати лікування", - сказала вона, підкресливши, що "при цукровому діабеті майже 40%, а можливо, й 60% пацієнтів мають патологію нирки вже на початковому етапі порушення".

Зі свого боку генеральний директор Інноваційної платформи CheckEye Кирило Гончарук акцентував на можливостях застосування новітніх технологій, зокрема штучного інтелекту, та реєстрі діабету для діагностики ускладнень діабету і прогнозів розвитку хвороби.

"З наявністю реєстрів можна знижувати ризик розвитку захворювання, аналізувати розвиток захворювання. Реєстри діабету - це збір великих даних, щоб покращувати протоколи лікування, планувати програми лікування. Важливим способом застосування штучного інтелекту є масовий скринінг. Але, на жаль, у нас немає медичних ресурсів для того, щоб виконувати скринінг для кожної людини", - констатував він.

Теги: #діабет

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