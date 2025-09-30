Нова пошта та TSVITE TEREN запустили акцію -15% на браслет «Завтра буде» та відкрили арт-вітрини в Києві

Колаборація Нової пошти та ювелірного бренду TSVITE TEREN вийшла на новий рівень. Браслет «Завтра буде», який став символом віри у майбутнє, з 30 вересня представлений у демонстраційних вітринах популярних відділень Києва.

Вітрини розміщені у відділеннях №256 (ТРЦ «Атмосфера»), №128 (ТРЦ Gulliver) та №543 (Хрещатик, 16А). Це спеціально створені експозиції: браслет з пташкою-символом TSVITE TEREN і гравіюванням «Завтра буде», разом із фірмовим пакованням в скляному боксі.





До Дня захисників і захисниць України діє акційна пропозиція. Лише 30 вересня та 1 жовтня браслет «Завтра буде» доступний на сайті TSVITE TEREN зі знижкою -15%. Його ціна у цей період становить 6035 грн замість 7100 грн. Починаючи з 2 жовтня, вартість повертається до повної.



«Для нас важливо не лише доставляти посилки, а й підтримувати сенси. «Завтра буде» — це про впевненість і віру, яку українці носять із собою щодня. Тепер цей символ можна побачити й у самому серці Києва», — зазначає Павло Даніман, директор з маркетингу та продажів Нової пошти.



«Ми створили цей браслет як прикрасу, але він став значно більшим — символом свободи, надії та польоту. У колаборації з Новою поштою він перетворився на нагадування, що навіть у найважчі часи ми рухаємося вперед», — додають у TSVITE TEREN.



Браслет «Завтра буде» доступний у двох кольорах — червоному та чорному. Колекція обмежена, замовлення можна оформити на сайті TSVITE TEREN.