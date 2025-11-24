Інтерфакс-Україна
17:38 24.11.2025

Народні прикмети про обручки: що потрібно знати перед купівлею

Весілля — це свято, що оповите безліччю традицій, звичаїв та прикмет. Здавна вважалося, що обручки мають особливу силу, адже ці прикраси символізують єдність пари й навіть здатні впливати на долю.

Народні повір’я — це важлива частина нематеріальної культурної спадщини українського народу. Хтось сприймає їх із повагою, а в інших вони викликають лише посмішку. Проте знати основні народні прикмети все ж варто — хоча б заради більшого задоволення від купівлі обручок.

Як вибирати обручки за народними традиціями?

Наші предки надавали ювелірним прикрасам чималого значення. Розберімося з «правилами» щодо вибору каблучок для молодят детальніше:

  • кільця мають бути гладкими — вважається, що рівна поверхня без візерунків чи каменів забезпечує спокійне й гармонійне подружнє життя;
  • не можна приміряти чужі обручки — це нібито може «перенести» на вас долю та енергію іншої людини;
  • купувати варто лише нові, а не вживані вироби — прикраси мають символізувати початок нового спільного життя, а не продовження чужої історії;
  • вибирати й купувати обручки краще разом — це підкреслює єдність молодят.

Є і певні правила щодо носіння. Передусім наші предки вважали, що обручки не варто знімати без потреби. А якщо хтось із пари загубив кільце, народна мудрість трактує це як попередження: головне — зберегти любов.

Як купити правильні обручки: корисні поради 

Прикмети передаються з покоління в покоління, і навіть якщо ви не вірите в них буквально, знати про давні «правила» все ж варто. Але з купівлею обручок у наш час усе набагато простіше та лояльніше.

Передусім молодята звертають увагу на комфорт: кільця не мають тиснути або ковзати. Щодо матеріалу, то традиційною класикою вважається золото — символ вічності та тепла. Найбільший попит мають гладкі моделі без вставок.

Якщо хочеться чогось сучаснішого, можна вибрати комбіноване золото — різноманітні поєднання червоного, жовтого та білого металів. Головне — купувати прикраси лише в перевірених продавців.

Саме таку репутацію в Україні має магазин «Ювелір Капітал». Тут ви знайдете великий вибір весільних каблучок на будь-який смак — завітайте до каталогу, щоб дізнатися про доступні пропозиції більше.

