Fotbo відкриває серверну локацію в Німеччині: що це означає для користувачів і чому цей сервіс вартий уваги

Компанія Fotbo оголосила про запуск нового високошвидкісного NVMe-кластера в Німеччині. Це розширення дає змогу українським та європейським клієнтам працювати зі швидшими хмарними серверами та отримувати стабільніший доступ до своїх проєктів.

Розповідаємо, кому і для чого потрібні хмарні сервіси, які переваги вони дають користувачам, а також які сезонні пропозиції підготувала компанія, роблячи старт роботи ще вигіднішим.

Що таке хмарний сервер і навіщо він потрібен бізнесу та звичайним користувачам

Багато компаній давно перейшли від фізичних серверів у офісах до хмарних рішень. Хмарний VPS — це простими словами «виділене місце» на потужному сервері, яке працює цілодобово й не потребує жодного обслуговування з боку користувача.

Такий сервер використовують для інтернет-магазинів, застосунків, CRM-систем, тестових середовищ, навчальних платформ або будь-яких проєктів, яким важливо не падати під навантаженням і швидко відкриватися з різних країн.

Саме тому Fotbo розширює інфраструктуру в Європі — ближча локація означає менші затримки та швидше завантаження сайтів, що особливо важливо для e-commerce і сервісів з великою кількістю користувачів.

Локація в Німеччині стала ще одним елементом глобальної мережі Fotbo, яка вже охоплює Нідерланди, Польщу, США та інші регіони. За задумом компанії, новий майданчик має зміцнити маршрутизацію в Європі та зменшити затримки для користувачів, що запускають проєкти через хмарні сервери Fotbo.

На відміну від більшості бюджетних хостингів, Fotbo використовує власні сервери, а не орендує їх у сторонніх провайдерів. Це дозволяє їм не залежати від політики інших компаній та гарантувати продуктивність та високу якість обслуговування на всіх етапах.

Сервери побудовані на базі HP G10, працюють на процесорах Intel Xeon Gold, використовують DDR4-пам’ять і швидкі NVMe-диски. Така конфігурація характерна для великих міжнародних дата-центрів і забезпечує стабільність під час пікових навантажень.

Запуск сезонних пропозицій: Banana Friday + Cyber Monday

Разом з новою локацією Fotbo оголосив про старт акції Banana Friday + Cyber Monday, у межах якої клієнтам доступний спеціальний тариф VPS R-11-AMD із постійною знижкою 22%. Вартість сервера зменшена з €12.6 до €9.8, а пропозиція діє з 28 листопада до 1 грудня. Компанія уточнює, що знижена ціна зберігатиметься стільки, скільки клієнт продовжуватиме свій сервер.

Усі тарифи передбачають необмежений трафік, миттєву активацію, цілодобову підтримку та високу стабільність. Оновлення інфраструктури та промо-програма орієнтовані на адаптацію сервісу до зростаючого попиту та прискорення масштабування проєктів, що запускаються через Cloud VPS Fotbo.

У Fotbo пояснюють, що розширення інфраструктури — це не просто технічне оновлення, а інвестиція в комфорт користувачів:

«Ми постійно працюємо над тим, щоб нашим клієнтам було комфортно, швидко і надійно користуватися сервісами. Відкриття нової локації в Німеччині — це ще один крок до того, щоб вам було простіше запускати проекти і отримувати стабільну роботу серверів в будь-якому регіоні. Ми намагаємося робити технології доступнішими, а наші сезонні пропозиції — це спосіб подякувати вам за довіру!», — Денис Дунаєвський, директор Fotbo.