ЄС інвестував 19.5 млн євро в модернізацію професійної освіти України: результати EU4Skills

27 листопада відбулася презентація результатів проєкту «EU4Skills: Модернізація інфраструктури професійно-технічної освіти в Україні», що фінансується Європейським Союзом і реалізується Німецьким банком розвитку KfW у співпраці з Українським фондом соціальних інвестицій та Міністерством освіти і науки України. У межах проєкту ЄС інвестував 19.5 млн євро у модернізацію та оснащення 15 закладів професійної освіти у семи регіонах України.

Хенрік Вітфельт, Керівник Відділу державні фінанси, підтримка бізнесу та соціальна політика Представництва ЄС в Україні, наголосив: “Підтримка професійної освіти — це довгострокова інвестиція в стабільність і відбудову України. Сучасні, добре оснащені заклади допомагають забезпечити здобуття студентами практичних навичок, необхідних в умовах конкурентної економіки. Європейський Союз і надалі відданий співпраці з Україною та її партнерами для розбудови стійкої й орієнтованої на майбутнє системи професійної освіти”.

У межах проєкту модернізовано вісім закладів професійної освіти. Загальна площа оновлених приміщень становить 16 254 м². Це навчальні корпуси, майстерні, лабораторії, інженерні системи. У низці училищ забезпечено безбар’єрний доступ та створено сучасні освітні простори, які працюють як міні-виробництва.

Так, у Рівненському коледжі ресторанного і готельного бізнесу створено лабораторії переробки молока, пивоваріння, харчових технологій та навчальний готель. Студенти працюють із професійним обладнанням, опановуючи процеси так, як вони відбуваються на реальних підприємствах. Завдяки цьому заклад відкрив дві нові професії та розширив партнерську мережу ще на дев’ять компаній. «Я була дуже здивована, що тут все настільки сучасно. Мрію відкрити власну кав’ярню і готувати тістечка, як у топових шефів», — ділиться студентка Галина Олексійчук.

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий підкреслив значення результатів для реформи професійної освіти: «EU4Skills став однією з найбільш системних інвестицій у професійну освіту за останні десятиліття. Разом із партнерами ми заклали першу цеглину змін — зміни ставлення до професійної освіти, її ролі в розвитку держави та суспільства. Оновлені майстерні, сучасні лабораторії та техніка — це не просто інфраструктура. Це можливість для молоді отримувати якісну підготовку й бути конкурентоспроможними на українському ринку праці. Ми вдячні міжнародним партнерам за послідовну підтримку».

Ще п’ять училищ отримали сільськогосподарську та дорожньо-будівельну техніку майже на 4 млн євро:

43 одиниці машин (від тракторів і комбайнів до вантажівок, екскаваторів та бульдозера),

35 комплектів запчастин і навчальних агрегатів.

Завдяки проєкту у ВПУ №22 м. Сарни створено навчально-практичний центр «Центр інноваційного транспорту для дорожнього будівництва», де навчаються працювати на сучасній техніці, затребуваній у регіоні. Центр став платформою для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації — не лише здобувачів освіти, а й внутрішньо переміщених осіб, працівників підприємств та місцевих мешканців.

Крім того, два заклади в постраждалих від війни регіонах були оснащені 96 одиницями сучасного обладнання, що забезпечує безперервність освітнього процесу навіть за складних умов.

«EU4Skills став першим проєктом, спрямованим безпосередньо на розвиток системи професійної освіти в Україні. Попри серйозні виклики — пандемію COVID-19 та триваючу російську агресію — нам вдалося досягти справді вагомих результатів. Забезпечуючи заклади сучасною інфраструктурою та новітнім обладнанням, ми сприяємо гарантуванню того, що приватний сектор матиме доступ до фахівців, яких українська економіка нині гостро потребує. Сильна Україна потребує не лише фінансових ресурсів для відновлення, а передусім кваліфікованих кадрів — і ми пишаємося тим, що робимо свій внесок у цю надзвичайно важливу справу, - підсумував Директор Представництва KfW в Києві Лоренц Гесснер.