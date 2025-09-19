18 вересня відбувся головний урбан-фестиваль осені — September Fest 2025 від медіагрупи DMNTR

Фестиваль об’єднав архітекторів, девелоперів, урбаністів, інвесторів, культурних діячів і мешканців міста — понад 3 500 гостей провели день у дискусіях, нетворкінгу, екскурсіях та атмосфері великого міського свята.

Серед головних подій фестивалю:

◽️ Панельні дискусії у 4 залах — від інвестицій у реновацію та ревіталізацію до майбутнього міської інфраструктури;

◽️ Презентація нового випуску журналу DMNTR;

◽️ Екскурсії об’єктами від провідних девелоперів;

◽️ Урочистий вечір із виступом Євгена Хмари та джаз-бенду з Олексієм Коганом.

Коментарі від учасників:

Олексій Баранов: як перезапускаються простори міста

Генеральним спонсором фестивалю став Олексій Баранов, СЕО компанії A Development. Він виступив учасником професійного інтерв’ювання «Реставрація та ревіталізація як акт перезапуску простору» та провів ексклюзивну екскурсію простором A-Station для партнерів і спікерів.

Читати повне інтерв'ю з Олексієм Барановим - https://share.google/pILaOIoTySJK96KGE

«Концепція і локація — це два фактори, які рухають нерухомість. Ми повинні створювати такі проєкти, які змінюють обличчя міста і роблять Київ сучасною європейською столицею», — підкреслив девелопер.





Павло Сомов: відновлювальна інфраструктура — це про людей

Засновник EcoBud Building Group Павло Сомов приймав участь одразу дві ключові дискусії:

«Реконструкція очима девелопера: чи вигідно вкладати у відновлення старого міста?»

«Restorative infrastructure: інвестиції у відновлювальну соціальну інфраструктуру як драйвер сталого розвитку міст».

«Відновлювальна інфраструктура починається з людей. Це не лише будівлі чи парки, а перш за все — людський потенціал, здатність суспільства відновлюватися та творити нові простори».

Роман Іваненко: архітектура довіри замість парканів

Керуючий партнер Urban Development Group (UDG) Роман Іваненко презентував проєкт «Архітектура довіри: замість паркану — парк» і поділився досвідом роботи над ревіталізацією та новими ЖК.

«Я хочу, щоб у Києві більше не було парканів навколо житлових комплексів. Паркани не дають безпеки, вони відокремлюють. Якщо ми побудуємо місто з парканами, то це вже не буде місто».

Одна з ключових тем фестивалю: Як змінився попит на новобудови?

«Сьогодні ключовим критерієм для клієнтів стає впевненість у девелопері та його здатності вчасно реалізовувати проєкти. У часи турбулентності саме довіра стає вирішальним фактором», — наголосив Борис Цомая, маркетинг-директор РІЕЛ.

Фестиваль зібрав ключові думки про майбутнє міст:

◽️ Реновація та ревіталізація — головні інструменти для створення нової цінності в покинутих об’єктах.

◽️ Ветеранські простори стають пріоритетом у відновленні — від реабілітаційних центрів до майданчиків для підприємництва та ком’юніті.

◽️ Інвестиційна привабливість міських проєктів напряму залежить від партнерства бізнесу, громад та влади.

◽️ Девелопмент і архітектура мають працювати на людину, створюючи сталі та інклюзивні рішення.

Панельна дискусія: «Реновація. Ревіталізація: інвестиційні стратегії девелоперів для майбутнього міст»

Головні тези:

◽️ Новий підхід до розвитку міст — девелопери стикаються з труднощами через обмежені механізми взаємодії з органами влади, навіть маючи гарні ідеї.

◽️ Ревіталізація «для душі» — є об’єкти, які цікаво реалізувати навіть без економічної вигоди.

◽️ Відсутність містобудівної політики — девелопери готові будувати, відновлювати та реставрувати, але чекають належних правил гри.

◽️ Інвестиційні механізми — традиційні інструменти високоризиковані, відсутня інфраструктура для токенізації активів. Законодавчі зміни можуть суттєво розвинути інвестиції.

◽️ Міста після війни — війна може стимулювати державу змінити ставлення до містобудування.

◽️ Приклад успішного містобудування — Вінниця показала ефективну співпрацю архітектора, муніципалітету та міського голови.

◽️ Мрія про культурний проєкт на Подолі — елеватор може стати готелем та культурним центром, подібно до Silo у Кейптауні.

September Fest 2025 довів: нова урбаністика України народжується на перетині архітектури, культури, економіки та живого діалогу.

Тел.: 044 461 91 28

www.ubc-ua.info/september-fest

Організатор: DMNTR

Генеральний Спонсор: A | DEVELOPMENT

Про нас:

Медіа-група DMNTR — це команда з 25-річним досвідом створення професійних заходів для архітектурно-будівельної та інвестиційної аудиторії. Серед наших ключових проєктів: Український Будівельний Конгрес, Ukraine Investment Congress,

Всеукраїнський конкурс «Інтер'єр Року», Ukraine Urban Awards, архітектурно-девелоперська премія «Творець Року».

Ми також видаємо провідний архітектурно-дизайнерський журнал «DMNTR» та активно розвиваємо соціальні медіа, де щодня публікуємо інсайти, новини, репортажі та фотозвіти з усіх наших заходів.

Лінк на фотозвіт - www.ubc-ua.info/september-fest

Слідкуйте за нами:

Instagram: www.instagram.com/ukrainian_building_congress

Facebook: www.facebook.com/share/16RUuTVCQ1

Інтерфакс-Україна - інформаційний партнер