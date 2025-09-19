18 вересня відбувся головний урбан-фестиваль осені — September Fest 2025 від медіагрупи DMNTR
Фестиваль об’єднав архітекторів, девелоперів, урбаністів, інвесторів, культурних діячів і мешканців міста — понад 3 500 гостей провели день у дискусіях, нетворкінгу, екскурсіях та атмосфері великого міського свята.
Серед головних подій фестивалю:
◽️ Панельні дискусії у 4 залах — від інвестицій у реновацію та ревіталізацію до майбутнього міської інфраструктури;
◽️ Презентація нового випуску журналу DMNTR;
◽️ Екскурсії об’єктами від провідних девелоперів;
◽️ Урочистий вечір із виступом Євгена Хмари та джаз-бенду з Олексієм Коганом.
Коментарі від учасників:
Олексій Баранов: як перезапускаються простори міста
Генеральним спонсором фестивалю став Олексій Баранов, СЕО компанії A Development. Він виступив учасником професійного інтерв’ювання «Реставрація та ревіталізація як акт перезапуску простору» та провів ексклюзивну екскурсію простором A-Station для партнерів і спікерів.
Читати повне інтерв'ю з Олексієм Барановим - https://share.google/pILaOIoTySJK96KGE
«Концепція і локація — це два фактори, які рухають нерухомість. Ми повинні створювати такі проєкти, які змінюють обличчя міста і роблять Київ сучасною європейською столицею», — підкреслив девелопер.
Павло Сомов: відновлювальна інфраструктура — це про людей
Засновник EcoBud Building Group Павло Сомов приймав участь одразу дві ключові дискусії:
«Реконструкція очима девелопера: чи вигідно вкладати у відновлення старого міста?»
«Restorative infrastructure: інвестиції у відновлювальну соціальну інфраструктуру як драйвер сталого розвитку міст».
«Відновлювальна інфраструктура починається з людей. Це не лише будівлі чи парки, а перш за все — людський потенціал, здатність суспільства відновлюватися та творити нові простори».
Роман Іваненко: архітектура довіри замість парканів
Керуючий партнер Urban Development Group (UDG) Роман Іваненко презентував проєкт «Архітектура довіри: замість паркану — парк» і поділився досвідом роботи над ревіталізацією та новими ЖК.
«Я хочу, щоб у Києві більше не було парканів навколо житлових комплексів. Паркани не дають безпеки, вони відокремлюють. Якщо ми побудуємо місто з парканами, то це вже не буде місто».
Одна з ключових тем фестивалю: Як змінився попит на новобудови?
«Сьогодні ключовим критерієм для клієнтів стає впевненість у девелопері та його здатності вчасно реалізовувати проєкти. У часи турбулентності саме довіра стає вирішальним фактором», — наголосив Борис Цомая, маркетинг-директор РІЕЛ.
Фестиваль зібрав ключові думки про майбутнє міст:
◽️ Реновація та ревіталізація — головні інструменти для створення нової цінності в покинутих об’єктах.
◽️ Ветеранські простори стають пріоритетом у відновленні — від реабілітаційних центрів до майданчиків для підприємництва та ком’юніті.
◽️ Інвестиційна привабливість міських проєктів напряму залежить від партнерства бізнесу, громад та влади.
◽️ Девелопмент і архітектура мають працювати на людину, створюючи сталі та інклюзивні рішення.
Панельна дискусія: «Реновація. Ревіталізація: інвестиційні стратегії девелоперів для майбутнього міст»
Головні тези:
◽️ Новий підхід до розвитку міст — девелопери стикаються з труднощами через обмежені механізми взаємодії з органами влади, навіть маючи гарні ідеї.
◽️ Ревіталізація «для душі» — є об’єкти, які цікаво реалізувати навіть без економічної вигоди.
◽️ Відсутність містобудівної політики — девелопери готові будувати, відновлювати та реставрувати, але чекають належних правил гри.
◽️ Інвестиційні механізми — традиційні інструменти високоризиковані, відсутня інфраструктура для токенізації активів. Законодавчі зміни можуть суттєво розвинути інвестиції.
◽️ Міста після війни — війна може стимулювати державу змінити ставлення до містобудування.
◽️ Приклад успішного містобудування — Вінниця показала ефективну співпрацю архітектора, муніципалітету та міського голови.
◽️ Мрія про культурний проєкт на Подолі — елеватор може стати готелем та культурним центром, подібно до Silo у Кейптауні.
September Fest 2025 довів: нова урбаністика України народжується на перетині архітектури, культури, економіки та живого діалогу.
