Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відзначає 30-ту річницю діяльності

12 червня Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відзначає 30 років своєї діяльності. Ця дата є знаковою не лише для самого регулятора, а й для всієї фінансової інфраструктури України.

Протягом десятиліть НКЦПФР послідовно формує прозорі й зрозумілі правила для ринків капіталу, забезпечуючи стабільність, підзвітність і розвиток ключових сегментів фінансової системи. Її робота є важливою передумовою для підвищення довіри до фінансових інструментів, а також для залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій.

Окремо варто відзначити активну роль Комісії у трансформації товарного біржового ринку. Починаючи з 2021 року, коли біржі як оператори організованої торгівлі перейшли під регуляцію НКЦПФР, відбувається системна взаємодія між бізнесом та державними інституціями. Внаслідок цього запроваджено нові регуляторні підходи, що підвищують прозорість, підзвітність і конкурентоспроможність біржових торгів.

Члени Асоціації «Електронні та біржові майданчики» відзначають високий професіоналізм Комісії, відкритість до зворотного зв’язку та готовність до спільного вирішення галузевих питань. Учасники ринку отримали реальну можливість впроваджувати сучасні практики - як у технологічній, так і в організаційній площині. Йдеться про автоматизацію процесів, вдосконалення біржової аналітики, розвиток механізмів захисту прав учасників і т.п.

На ринку вже помітний ефект - збільшується обсяг операцій, зростає якість сервісу, підвищується довіра з боку клієнтів. Ці позитивні зрушення відзначають не лише українські учасники, а й міжнародні партнери, які все активніше звертають увагу на український біржовий сектор як на майданчик із високим потенціалом.

Асоціація розглядає НКЦПФР як ключового партнера в побудові відкритого, регульованого та технологічно сучасного біржового ринку. Ми впевнені, що подальша співпраця дозволить реалізувати ще більше ініціатив, які працюватимуть на користь держави, бізнесу та всієї економіки України.