"Тіні забутих предків" повертаються на великі екрани: відреставрована версія шедевра Параджанова — вже у прокаті

26 травня 2025 року у Києві відбувся передпрем’єрний показ відреставрованої версії фільму "Тіні забутих предків" — легендарної стрічки режисера Сергія Параджанова, знятої на Національній кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка, яка також є правовласником фільму.

Захід відбувся у Українському домі за участі представників кіноіндустрії, культурної спільноти, медіа та широкої публіки. Подія символічно поєднала минуле та майбутнє українського кінематографа — шедевр українського поетичного кіно знову зазвучав у сучасному, високоякісному звучанні.

Реставрація фільму стала результатом багаторічної праці фахівців, спрямованої не лише на технічне оновлення, а й на збереження творчої ідентичності оригіналу. Зокрема, збережено фірмову кольорокорекцію — насиченість червоного, глибину чорного та білого кольорів. Проведено ретельну чистку звуку, що дозволило відтворити атмосферу фільму з новою точністю.

У стрічці знялися Іван Миколайчук та Лариса Кадочнікова, оператор — Юрій Іллєнко, композитор — Мирослав Скорик. "Тіні забутих предків" вважаються одним із найвизначніших творів українського кіномистецтва та очолюють рейтинг 100 найкращих українських фільмів усіх часів.

З 29 травня 2025 року фільм виходить у широкий прокат. На сьогодні його взяли до показу лише 60 кінотеатрів по Україні, однак творча команда та правовласник стрічки сподіваються на розширення географії прокату.

Андрій Дончик, генеральний директор Національної кіностудії імені Олександра Довженка, зазначив:

"Ми впевнені, що кількість кінотеатрів, які включать у свій репертуар цю стрічку, зростатиме. Глядачі заслуговують побачити визнаний шедевр українського кіно у високій якості — з найменшими деталями, кольоровими напівтонами та музичним супроводом, які повертають повну силу естетики Параджанова. Для нас важливо не лише відновити фільм, а й повернути його глядачу як живу частину нашої культури".

Кіностудія Довженка, на якій був знятий фільм у 1964 році, активно працює над збереженням і реставрацією української кінокласики. Проєкт із відновлення "Тіней забутих предків" — лише один із кроків у довгостроковій стратегії студії повернення національного кіноспадку до широкої аудиторії. У планах — реставрація інших знакових стрічок, аби українське кіно заговорило мовою XXI століття, зберігаючи свій первісний зміст.

Передпрем’єрний показ став можливим завдяки підтримці дистриб’ютора "Кіноманія" та партнерству з Українським домом. Усі учасники вечора мали змогу не лише першими побачити відновлену версію стрічки, але й відчути глибину творчого задуму, з яким вона була створена понад 60 років тому.

Фільм "Тіні забутих предків" створений у 1964 році за мотивами однойменної повісті Михайла Коцюбинського. Картина була визнана у світі як один із найпоетичніших фільмів свого часу та здобула численні міжнародні нагороди. Унікальна операторська робота, символізм, кольорова гама та глибина національного коду зробили фільм невід’ємною частиною української та світової культурної спадщини.

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