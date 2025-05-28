Готові до аудиту за європейськими правилами? Що змінюється для бізнесу в 2025 році?

У 2024 році Європейський Союз затвердив нову редакцію директиви NIS2 (Network and Information Security Directive 2.0) , яка встановлює жорсткіші вимоги до кібербезпеки для компаній у критичних і важливих секторах економіки. І хоча ця директива орієнтована на бізнес у межах ЄС, вона вже стосується й українських компаній, які працюють з європейськими ринками або постачають послуги та продукти європейським партнерам.

Навіть якщо ваша компанія не має представництва в ЄС, але є частиною ланцюга постачання, співпрацює з банками, виробничими гігантами, ІТ-компаніями чи державними структурами Європейського Союзу — ваші процеси, сервіси й ІТ-системи вже можуть потрапляти під зону ризику відповідності NIS2.

У цій статті розберемо, що передбачають вимоги і як українському бізнесу готуватись до нових правил, щоб залишатись надійним партнером для європейських клієнтів і знижувати кіберризики вже у 2025 році.

Основні вимоги NIS2 до кібербезпеки

NIS2 робить кібербезпеку обов’язковою умовою ведення бізнесу для всіх організацій, які мають стосунок до критичних секторів ЄС. Причому вимоги стосуються не лише технологій, а й організаційних процесів і управління ризиками.

Серед основних вимог NIS2:

Управління кіберризиками — оцінка активів, виявлення вразливостей і планування їх усунення. Готовність до інцидентів — сценарії дій і відповідальні особи для швидкого відновлення роботи. Захист мереж і систем — фаєрволи, шифрування, контроль доступу на всіх рівнях. Управління доступами — багатофакторна автентифікація та контроль дій користувачів. Моніторинг і звітування — фіксація атак і обов’язкове інформування регуляторів. Регулярний аудит — перевірки та звітність про стан кібербезпеки для партнерів і ЄС.

А більше про вимоги до кібербезпеки для виходу на європейські ринки можна дізнатися на сайті компанії IT Specialist.

Як українському бізнесу готуватися до аудитів на відповідність NIS2 вже зараз

Вимоги NIS2 можуть здаватися складними, особливо якщо компанія не має розвинутого відділу інформаційної безпеки. Ось що варто зробити насамперед:

Провести аудит кібербезпеки. Оцінити поточний стан захисту, вразливі місця, рівень готовності до реагування на інциденти. Запровадити базові технічні засоби. Шлюзи, антивіруси нового покоління, системи шифрування, багатофакторну автентифікацію, резервне копіювання. Описати політики і процеси. Хто відповідає за безпеку, як відбувається реагування, що робити в разі атаки, як відновлюються системи. Організувати моніторинг і звітність. Збирати події, виявляти аномалії, вести журнали доступів і формувати звіти для керівництва або партнерів. Залучити професійного партнера. Найефективніше — передати частину або всю функцію кібербезпеки спеціалізованому постачальнику безпеки.

У цьому контексті ключову роль відіграє IT Specialist — українська компанія, яка вже має досвід впровадження безпекових рішень для бізнесу, що працює з ЄС.