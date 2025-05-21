Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
15:45 21.05.2025

Санкції, зброя, єдність: Петро Порошенко пропонує план дій проти росії

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Санкції, зброя, єдність: Петро Порошенко пропонує план дій проти росії
Фото: https://eurosolidarity.org/2025/05/21

Петро Порошенко у своєму відеозверненні запропонував чіткий план дій, як зупинити росію. "Про що думає сьогодні кожен з нас, що є для нього найважливішим? Про мир, як закінчити війну. І мільйони українців в Україні та світі, затамувавши подих, чекали результатів зустрічі коаліції охочих у Києві, переговорів у Стамбулі з росіянами-агресорами та вчорашніх телефонних розмов лідерів Європи з Трампом", – констатував Порошенко.

"Отже, чи привела човниково-телефонна дипломатія до прориву? Як ми й передбачали, на жаль, ні. Але чи можна взагалі очікувати, що путін погодиться на припинення війни? Я неодноразово наголошував, що путін має знати, що якщо він не погодиться на мирні ініціативи, то заплатить за це величезну ціну, зокрема, відчує пекельні санкції. Це і є "план Б", про який говорив президент Трамп. І саме це має стати спільною позицією Сполучених Штатів, Європейського Союзу і України", – підкреслив п’ятий Президент України.

"Отже, якщо путін не погоджується на 30-денне перемир’я – безумовне, то, наприклад, з 1 червня пропоную застосувати проти росії такий план. Перше: ухвалити 18-й пакет санкцій ЄС, синхронізувавши його з пекельними санкціями США, проти російських нафтопродуктів, проти російської енергетики з пониженням рівня ціни. Ввести вторинні санкції до 500% проти тих, хто купує російську нафту і допомагає обходити санкції. Посилити тиск і рішучі дії на тіньовий флот московії. Ввести додаткові санкції проти банківської системи росії, що забезпечать її параліч з міжнародними розрахунками", – наголосив Порошенко. "москва повинна перестати отримувати надходження від свого експорту. Усе це робиться для того, щоб путін не міг фінансувати війну. Щоб він був змушений повернутися до переговорів на умовах Заходу та України і підписати зупинку вогню", – пояснив Порошенко.

"Друге: різко наростити поставки зброї Україні, бо це крок сили, а путін розуміє лише силу – силу Збройних Сил. Третє: ухвалити в Конгресі США синхронний з ЄС пакет фінансової допомоги. У нас є вже база – двопартійний законопроєкт Ліндсі Грема і інших", – також зазначив лідер опозиції.

Петро Порошенко також пояснив, що може і має зробити українська влада. "Перше: негайно повернутися до ініційованої фракцією "Європейська Солідарність" постанови Верховної Ради України із закликом до Конгресу США ухвалити двопартійну резолюцію на підтримку України, бо резолюція Байдена вже вичерпується. Там має бути надання нам необхідної додаткової зброї і додаткових грошей. Ми ж ратифікували "ресурсну угоду"? Ратифікували. Що тоді нам обіцяли? Влада казала, що елементом домовленості є надання нам зброї? Казала. Це той момент, коли тягнути далі немає сенсу та навіть шкідливо. росію треба не запрошувати до миру, а примушувати до миру", – підкреслив він.

"Друге: зробити все від нас залежне для обмеження російського експорту. Це саме те чого ми вимагаємо від партнерів, зокрема зупинити роботу сумнозвісного нафтопроводу "Дружба", який щоденно дає росії більше 20-ти мільйонів доларів у день", – сказав Порошенко.

"Третє. Коли ми кажемо про мир через силу, то маємо на увазі силу української армії – отже мусимо різко збільшити і фінансування ЗСУ, в тому числі негайно реалізувати нашу пропозицію, щоб перераховувати не менше 35% ПДФО безпосередньо на рахунки бригад для закупівлі озброєнь. Там набагато менше корупції, ніж в усіх центральних зелених органах. Перерозподілити видатки ДССЗЗІ – а це більше 50 мільярдів, ганебного теле-марафону – 2 мільярди, "Енергоатому", який вичавив з українців кошти тарифами – 70 мільярдів. Ці гроші є. Це треба зробити до 1 червня і спрямувати ці гроші на закупівлю зброї Збройними Силами", – наголосив п’ятий Президент України.

"Четверте. Усі, хто може, мають задіяти підтримку партнерів як на урядовому, так і на парламентському рівні. Включити парламентську дипломатію. Бо через провал роботи 5-6 менеджерів, який вже очевидний для всіх, ми вже зараз маємо мало не зрив всіх переговорних процесів", – зазначив він.

"П’яте. Не втомлюсь повторювати – відновити єдність. Для початку Зеленський повинен принаймні провести зустріч з керівниками проукраїнських парламентських фракцій Верховної Ради для об’єднання в протистоянні агресору. Це зробити, а не зачищати опозицію, готуючись до виборів. Спочатку треба зберегти Україну", – зауважив він.

"Ми хочемо почути від Глави держави про всі останні події: яка ситуація на переговорному треку, що відбувається на фронті, які є потреби наших військових, яке його бачення щодо подальших кроків на шляху до припинення війни і встановлення миру. Точно ми не маємо про все дізнаватися з медіа. Маю на увазі не марафон, а з медіа іноземних. Бо потрібна чесна і відверта дискусія всередині парламенту, з ключовими політичними силами країни. Час змінювати підходи, які не дають успіхів. Розраховуємо, що цього разу, нарешті, наш заклик буде почуто", – зазначив Порошенко.

Теги: #порошенко

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