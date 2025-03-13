Світові реабілітаційні практики, що змінюють долі ветеранів

Реабілітаційні центри відіграють ключову роль у відновленні ветеранів після фізичних і психологічних травм, полегшуючи їхню реінтеграцію в суспільство. Передові заклади у всьому світі застосовують інноваційні терапії та комплексні моделі догляду, які нам варто впроваджувати для українських ветеранів.

Розглянемо приклади провідних реабілітаційних центрів. Міністерство у справах ветеранів США керує мережею таких закладів, де надається широкий спектр послуг для ветеранів – від фізичної та психологічної реабілітації до соціальної підтримки. Особлива увага приділяється лікуванню травм, пов'язаних із військовою службою, а саме травм спинного мозку, ампутацій та посттравматичного стресового розладу (ПТСР).

Програма "Мережа допомоги воїнам" (Warrior Care Network) об'єлнує медичні центри, які пропонують інтенсивні амбулаторні програми (Intensive Outpatient Programs, IOPs). Це структуроване кількатижневе лікування, що дає змогу людям отримувати посилену терапію (неврологія, психіатрія і додаткові терапевтичні методи) та підтримку, поєднуючи одужання з повсякденними обов’язками. До мережі належать:

Програма "Домашня база" (Home Base) від фонду "Red Sox" та багатопрофільної лікарні штату Массачусетс) забезпечує двотижневі інтенсивні амбулаторні програми, що поєднують індивідуальну та групову терапію з цілісними заняттями на кшталт йоги, тай-чі та тренінгів із харчування.

Проєкт "Поранений воїн" (Wounded Warrior Project) надає різноманітні послуги з підтримки психічного здоров’я, зокрема інтерактивні програми, реабілітаційні ретрити та безкоштовні консультації. Їхні інтенсивні амбулаторні програми включають методики терапії тривалого впливу (Prolonged Exposure, PE), когнітивної обробки (Cognitive Processing Therapy) та віртуальної реальності для лікування ПТСР.

Медичний реабілітаційний центр оборони (Defence Medical Rehabilitation Centre) у Великій Британії спеціалізується на відновленні військовослужбовців із комплексними травмами через комплексний підхід: фізіотерапію, ерготерапію, психологічну підтримку та програми соціальної реінтеграції, що сприяють поверненню ветеранів до активного життя.

Проєкт "Серфінг для ветеранів" (Veteran Surf) в Австралії. Колишній професійний серфер Расті Моран відкрив серфінг-школу для ветеранів із ПТСР та депресією. Моран досліджує терапевтичні переваги природи, фізичної активності й соціальної взаємодії та використовує це у власному проєкті для зцілення ветеранів. Відомо, що відсутність адреналіну, поєднана з травмами війни та втратою відчуття мети, змушує деяких людей думати про самогубство. Учасники проєкту помітно покращують ментальне здоров'я завдяки регулярним заняттям серфінгом. Їх вчать не боятися падінь і невдач, а вміти підніматися. Адже як у серфінгу, так і в житті, помилки є частиною шляху.

Благодійний фонд "PanteonX" прагне покращити реабілітацію та добробут українських ветеранів і переселенців, створивши інноваційний безбар’єрний центр для їхнього здоров'я та відновлення. Цей проєкт відповідає глобальним ініціативам, спрямованим на підтримку тим, хто служив, і тим, хто шукає притулку. Майбутній оздоровчий комплекс буде розташований поблизу моря в Іспанії, що створить ідеальні умови для відпочинку та відновлення. Основні напрямки діяльності комплексу включатимуть:

медична реабілітація : надання сучасних медичних послуг для фізичного відновлення;

: надання сучасних медичних послуг для фізичного відновлення; психологічна підтримка : забезпечення індивідуальних та групових терапій для подолання ПТСР та інших психологічних труднощів;

: забезпечення індивідуальних та групових терапій для подолання ПТСР та інших психологічних труднощів; адаптивний спорт : організація спортивних заходів та програм для покращення фізичної активності та соціальної інтеграції;

: організація спортивних заходів та програм для покращення фізичної активності та соціальної інтеграції; соціальна реінтеграція: створення умов для спілкування, навчання та розвитку, що сприятиме поверненню ветеранів до активного суспільного життя.

Прихильність фонду також поширюється на використання новітніх технологій у реабілітації, застосовуючи віртуальну реальність та мобільні додатки для ментального здоров'я. Ця ініціатива не лише надаватиме необхідні послуги, але й сприятиме відчуттю спільноти та приналежності, що є важливим для психічного та емоційного благополуччя ветеранів і переселенців.

Фонд PanteonX відкритий до партнерства з міжнародними та місцевими організаціями, медичними установами та волонтерами з метою збільшення можливостей для реалізації нових ініціатив.

Контакти для отримання додаткової інформації: БФ "PanteonX": https://panteonx.fund; email: info@panteonx.fund