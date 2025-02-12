Універсальний дизайн у європейській інтеграції та міській доступності для всіх

Європейські міста очолюють новаторський рух до інклюзії, переосмислюючи доступність для людей з обмеженими можливостями. На основі принципів універсального дизайну, політики, урбаністи та громадські організації спільно створюють середовище, що враховує потреби кожної людини, усуваючи бар’єри ще до їх появи та сприяючи рівноправній участі у всіх сферах життя суспільства.

Із середини XX століття підхід до інтеграції людей з інвалідністю в європейське суспільство змінився: замість усунення бар’єрів після їх виникнення акцент робиться на проактивному проєктуванні середовища, яке є доступним із самого початку. Універсальний дизайн підкреслює адаптивність у політиці, архітектурі, інформації, продуктах і послугах, забезпечуючи, щоб громадські простори та інфраструктура були інклюзивними, зручними та функціональними для всіх, незалежно від віку, можливостей чи соціального походження.

Визнання інституційних зусиль та найкращих практик

Комітет Ради Європи з реабілітації та інтеграції людей з інвалідністю, а також Комітет фахівців з універсального дизайну надають ключові рекомендації для урядів щодо ефективного впровадження стратегій універсального дизайну.

Зокрема, Німеччина, Швеція та Нідерланди вже інтегрували універсальний дизайн у загальнонаціональні політики, віддаючи пріоритет безбар'єрній архітектурі та інклюзивному міському плануванню. У Берліні нові громадські будівлі проєктуються зі зручним доступом без сходинок, тактильними напрямними шляхами та розумними світлофорами для людей з порушеннями мобільності. У Стокгольмі особливу увагу приділено доступності громадського транспорту: всі автобуси, трамваї та станції метро оснащені низькопідлоговими входами та аудіовізуальними системами навігації.

Європейська премія "Доступні міста" відзначає муніципалітети, які досягли успіху в міській доступності. Наприклад, Барселона та Відень, отримали визнання за впровадження інклюзивного дизайну, включаючи адаптацію житла, ініціативи з працевлаштування та створення громадських просторів, спеціально розроблених для людей з особливими потребами.

Відбудова України та роль універсального дизайну

Оскільки Україна розпочне масштабне відновлення, універсальний дизайн стає важливим елементом реконструкції. Впровадження принципів універсального дизайну у процес відновлення міст та інфраструктури забезпечує доступність житла, реабілітаційних центрів та інших важливих об'єктів для людей з інвалідністю. Крім того, інтеграція універсального дизайну в освітній процес (Universal Design for Learning) є ключовою для забезпечення рівних можливостей для навчання без потреби додаткових адаптацій.

Пропозиції для урядів

Із метою широкого впровадження принципів універсального дизайну, європейські уряди закликають до таких кроків:

• Інтеграція в політику: включення універсального дизайну в усі аспекти політики, від міського розвитку до освіти, охорони здоров'я та громадських послуг.

• Співпраця та інформування: партнерство з приватним сектором та громадянським суспільством для просування принципів універсального дизайну через інформаційні кампанії та спільні ініціативи.

• Освіта та навчання: впровадження універсального дизайну у навчальні програми для архітекторів, урбаністів, інженерів та постачальників послуг, щоб забезпечити інклюзивні практики ще на етапі проєктування.

• Законодавчі заходи: ухвалення законів, що зобов'язують дотримання стандартів універсального дизайну, та створення стимулів для бізнесу, що сприятиме впровадженню інклюзивних проєктів.

• Оцінка та адаптація: розробка механізмів оцінки якості для відстеження прогресу та вдосконалення стратегій відповідно до змін у суспільстві.

Отже, універсальний дизайн має стати загальноприйнятим стандартом. Благодійний фонд "PanteonX" разом з компанією "NavigArt" та Асоціацією малих міст України продовжує удосконалювати проєкти, спрямовані на інклюзивність та адаптацію українських міст. Ми закликаємо уряди, бізнес та громадськість об'єднати зусилля для створення інклюзивної та доступної України для всіх.

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