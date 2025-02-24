Три роки, які сколихнули світ: боротьба України за свободу триває

Три роки опору, болю і втрат, незламності та героїзму… Україна продовжує боротися за свою свободу, суверенітет та право на майбутнє. Незважаючи на безперервні обстріли, енергетичні блекаути та запеклі бої на фронті, Україна вистояла: адаптувалася до умов війни, зміцнила свої збройні сили, посилила обороноздатність і зберегла економічну функціональність. Завдяки міжнародній підтримці та внутрішній мобілізації українці продовжують працювати, створювати бізнеси та відбудовувати зруйновані міста.

Однак бойові дії завдають руйнівних наслідків. Попри те, що західні країни надали десятки мільярдів доларів військової та фінансової допомоги, росія все ще контролює майже 20% української території. Якщо запропоновані мирні ініціативи призведуть до "замороження" конфлікту, окуповані території разом із їхніми мешканцями залишаться у стані невизначеності. Там систематично знищується українська ідентичність, а численні звіти описують ці регіони як "цілковите пекло".

За три роки повномасштабної війни Україна зіткнулася з однією із найбільших гуманітарних катастроф 21-го століття. Мільйони українців стали біженцями, ще мільйони залишаються внутрішньо переміщеними особами. Тисячі загиблих цивільних, зруйновані міста, постійна загроза нових атак – це реальність, у якій живе Україна. За даними Управління ООН з прав людини, внаслідок конфлікту в Україні загинули понад 12 тисяч мирних жителів, в тому числі 659 дітей (1747 дітей поранених). Відповідно до оновлених даних, 46 тисяч українських військових загинули, а понад 8 тисяч військовослужбовців та цивільних залишаються в російському полоні. У 2024 році майже 30 тисяч військових і цивільних українців отримали статус зниклих безвісти. Загалом у розшуку перебувають 59 тисяч українців. За даними УВКБ ООН, станом на кінець 2024 року, 6,3 мільйонів українських біженців проживають в Європі та 3,7 мільйонів є внутрішньо переміщеними особами. Попри зменшення кількості ВПО на 40% від початку війни, кількість українських біженців за кордоном збільшилася на 19%.

Попри всі труднощі, українці не втрачають віри у свою перемогу. Волонтерські ініціативи, благодійні фонди та міжнародна допомога допомагають забезпечити необхідну підтримку тим, хто цього потребує найбільше. Багато громадян повертаються в Україну, щоб відбудовувати свої домівки та підтримувати економіку країни. З огляду на ці виклики, благодійний фонд "PanteonX" продовжує свою місію допомоги переміщеним українцям в Іспанії та Україні. Через співпрацю з міжнародними гуманітарними організаціями надається підтримка у таких ключових напрямах:

психосоціальна підтримка та подолання травм – терапевтичні програми для людей, які постраждали від війни;

програми працевлаштування та інтеграції – професійне навчання, мережеві можливості та мовні курси для адаптації за кордоном.

житло та юридичні консультації – сприяння у легалізації статусу біженців, отриманні дозволів на роботу та пошуку житла в Іспанії.

адвокація прав ветеранів, людей з інвалідністю та ВПО – підтримка реабілітації та соціальної інтеграції.

Україна безумовно потребує міжнародної підтримки, щоб не лише чинити опір агресії, а й будувати плани на повоєнне відновлення. Загальна вартість відбудови країни вже оцінюється у сотні мільярдів доларів, і ця сума лише зростатиме. Однак Україна вже довела всьому світу: її не зламати. Країна стала символом боротьби за демократію, свободу та гідність. І ця боротьба триває...

Контакти для отримання додаткової інформації: БФ "PanteonX": https://panteonx.fund; email: info@panteonx.fund