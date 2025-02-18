Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
09:58 18.02.2025

Міжнародний демократичний союз закликає владу припинити політичні переслідування Петра Порошенка

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Міжнародний демократичний союз висловлює глибоку стурбованість нещодавнім рішенням Ради національної безпеки і оборони України, схваленого Президентом Володимиром Зеленським, запровадити обмежувальні заходи проти Петра Порошенка, колишнього президента України, лідера нашої членської партії "Європейська Солідарність" і члена Почесної консультативної ради IDU.

Звинувачення у державній зраді проти 5-го президента України, який з 2014 року стійко протистояв російській агресії, заручився життєво необхідною міжнародною підтримкою для України, розбудував сучасні Збройні сили, виступив посередником в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС, сприяв інтеграції України в ЄС і НАТО та відіграв ключову роль в об’єднанні нації під час вторгнення росії, виглядає як політично мотивована спроба придушити опозицію.

IDU закликає Президента Зеленського переглянути це рішення та поставити на перше місце внутрішньополітичну єдність України, парламентський плюралізм та демократичний імідж на світовій арені. Ми також закликаємо всіх членів IDU та наших партнерів підтримати нас на підтримку демократії в Україні.

Міжнародний демократичний союз (IDU) – це глобальне об’єднання правоцентристських політичних сил із 65 країн світу. Засновниками IDU були прем’єр-міністр Великої Британії Маргарет Тетчер, тодішній віце-президент США Джордж Буш, мер Парижа та згодом президент Франції Жак Ширак, канцлер Німеччини Гельмут Коль та багато інших партійних лідерів. 

Міжнародний демократичний союз (IDU) складається з партій-членів Азіатсько-Тихоокеанського демократичного союзу (APDU); Карибського демократичного союзу; Демократичного союзу Африки; Європейського демократичного союзу (EDU); Європейської народної партії (ЄНП); Альянсу європейських консерваторів і реформістів (AECR) та Союзу латиноамериканських партій (UPLA), які приєдналися до Декларації принципів IDU. Серед партій-членів: Республіканська партія (США), Християнсько-демократичний союз (Німеччина), Консервативна партія (Велика Британія). Головою організації є колишній прем’єр-міністр Канади Стівен Гарпер. 

 

Теги: #тиск #міжнародний_демократичний_союз #порошенко

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