Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
16:24 14.02.2025

International Forum: "DIGITAL CODE: 2025" – цифрові технології для фінансового сектору

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12 лютого відбувся форум «DIGITAL CODE: Successful Cases – 2025», організований International Financial Club "BANKIR". Подія зібрала представників банківського, страхового сектору, ІТ-компаній, фінтеху та регулятора для обговорення ключових напрямків розвитку цифрових технологій у фінансовій галузі.

Серед учасників форуму були головний юрист Проєктного офісу з питань розвитку цифрової економіки України при Міністерстві цифрової трансформації України Дмитро Ніколаєвський, начальник Управління захисту критичної інфраструктури Національного банку України Роман Проскуровський, член Ради Національного банку України Василь Фурман, директор Департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ НБУ Сергій Савчук, СЕО Moneyveo Сергій Сінченко та інші. Експерти поділилися своїм досвідом та думками щодо майбутнього цифровізації фінансових послуг, впливу новітніх технологій та регулювання діяльності небанківських фінансових установ.

Під час форуму спікери обговорили соціальний інжиніринг та систему управління ризиками, зокрема виклики, пов'язані з використанням цифрових каналів для захисту клієнтів від шахрайства та маніпуляцій.

Також розглянули впровадження електронного документообігу та програмно-апаратних рішень, що автоматизують обмін документами. Особлива увага була приділена Digital bank, цифровізації фінансових послуг та інтеграції нових технологій у бізнес-процеси.

Завершальним етапом заходу стала панельна дискусія, присвячена темі «Фінансовий сектор 2025: прогнози, виклики, можливості для бізнесу». Модератором дискусії став Віталій Романчукевич, голова Наглядової Ради «Європромбанк», перший віцепрезидент Асоціації українських банків. Учасники дискусії обговорили соціальні інновації та виплати, роль лідерства через інновації, а також важливість розвитку критичної інфраструктури та кіберзахисту у сучасному цифровому середовищі. Особливу роль було відведено питанням штучного інтелекту (ШІ) та роботизації в банківському секторі, які обіцяють значно змінити фінансові послуги у найближчі роки.

CEO Moneyveo представив практичні кейси впровадження штучного інтелекту в діяльність компанії, наголосивши, що для Moneyveo це не технологія майбутнього, а вже давно інтегрований і ефективно працюючий інструмент.

«Коли ми говоримо про технології в 2025 році, ми маємо на увазі штучний інтелект. Але для нас це не новинка – Moneyveo вже давно використовує ШІ у всіх ключових процесах, і він приносить реальні бізнес-результати», – зазначив він.

За його словами, компанія ще задовго до глобального тренду побудувала скоринг-систему на основі ШІ, що дозволяє швидко адаптуватися до змін в умовах економічної нестабільності та зберігати лідерство на ринку. Завдяки цій технології Moneyveo змогла знизити рівень дефолтів навіть під час війни, коли більшість фінансових установ зазнала значних втрат.

Крім того, Moneyveo активно застосовує ШІ в антифрод-системі, фотоверифікації та маркетингу. «Наш ШІ контролює якість усіх комунікацій із клієнтами: автоматично транскрибує, аналізує розмови та оцінює рівень сервісу. Це дозволяє нам утримувати високий рівень взаємодії з користувачами та постійно вдосконалювати процеси», – підкреслив CEO компанії.

Також компанія використовує ШІ для створення цифрових аватарів клієнтів, щоб персоналізувати кредитні продукти для різних сегментів споживачів. «Moneyveo – це фінтех-компанія, і ми застосовуємо ШІ навіть у тестуванні коду, що робить наші технологічні рішення ще більш ефективними», – додав Сінченко.


На фото: Жанна Голік, Роман Проскуровський та Сергій Сінченко

На думку спікерів, у 2025 році впровадження ШІ буде тісно інтегровано в бізнес-процеси фінансових установ, де він стане не лише інструментом для автоматизації, а й важливим елементом для досягнення ключових показників ефективності (KPI). Прогнозують, що інвестиції в ШІ в найближчі роки будуть суттєво зростати, оскільки ці технології пропонують значний потенціал для підвищення ефективності, безпеки та персоналізації фінансових послуг.

Теги: #сергій_сінченко #digital_code_2025 #international_financial_club_bankir #роман_проскуровський

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