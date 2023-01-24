Пресконференції

12:52 24.01.2023

Пацієнтські, правозахисні та ветеранські організації України вимагають узаконити лікзасоби на основі медичного канабісу

3 хв читати

Пацієнтські, ветеранські та правозахисні організації України звернулися до народних депутатів з вимогою ухвалити законопроєкт №7457 про легалізацію лікарських засобів на основі медичного канабісу.

"Пацієнтська спільнота вже шість років бореться за те, щоб люди з важкими хворобами могли полегшити біль завдяки лікам на основі медичного канабісу. Це пацієнти з епілепсією, онкологічними захворюваннями, хворобами Паркінсона та Альцгеймера, розсіяним склерозом та ПТСР. Таке лікування – нормальна практика у 50 країнах світу. Сьогодні наші пацієнти за кордоном можуть отримувати ліки на основі медичного канабісу, необхідно надати їм таку можливість і в Україні", - сказала виконавчий директор БФ "Пацієнти України" Інна Іваненко на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

Загалом звернення підтримали вже 89 громадських організацій. Згідно зі зверненням, цей законопроєкт дозволить важкохворим пацієнтам та людям з ПТСР приймати ліки на основі медичного канабісу за рецептом; лікарям – виписувати електронні рецепти на ліки на основі медканабісу; вченим – дослідити канабіс та його похідні, розвивати інновації у сфері; бізнесу - вирощувати медичні коноплі та виробляти ліки за чітко регламентованим ліцензуванням.

За словами засновника ГО "Українська асоціація медичного канабісу" Геннадія Шабаса, документ чітко регламентує вирощування медичного канабісу, контроль обігу та призначення препаратів.

"Згідно з документом, отримати ліки на основі медканабісу можна буде лише за електронним рецептом лікаря в аптеках, які мають дозвіл на таку діяльність. Вирощування відбуватиметься під суворим контролем і лише за наявності ліцензій. Обіг також чітко регламентований. Кожна партія препаратів буде маркована спеціальним штрихкодом. Буде створено електронний реєстр, щоб зробити прозорими усі етапи вирощування та обігу", – сказав Шабас.

Голова Координаційної ради БО "100% Життя" Дмитро Шерембей у свою чергу зазначив, що законопроєкт №7457 зареєстрований у парламенті понад пів року тому. Його вже підтримав профільний Комітет Верховної Ради.

"Це урядовий законопроєект: МОЗ та Кабмін його внесли, комітет схвалив, суспільство під час опитувань також у більшості підтримує цю ініціативу. І лише депутати ніяк не можуть ухвалити документ. Україна вже втрачає найдорожче - життя своїх людей. І що довше ми чекаємо, то гіршими можуть бути наслідки для всіх: і для ветеранів, і для цивільних, і для пацієнтів із дуже тяжкими захворюваннями", - зазначив він.

За словами підписантів, ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну понад 2 млн тяжкохворих пацієнтів потребували ліків на основі медичного канабісу. Як зазначає співзасновниця ГО "Жіночий ветеранський рух" Катерина Приймак, через війну кількість таких людей значно зросте.

"Кількість людей з ПТСР та іншими негативними наслідками для психічного здоров'я зростає. За попередніми оцінками МОЗ, приблизно 4 млн осіб потрібно буде призначати медикаментозне лікування. Я знаю з власного досвіду, в якому стані люди повертаються із зони бойових дій. Часто це дуже складні стани , які потребують і медикаментозного лікування зокрема. І якщо є хоч одна можливість полегшити їхній стан, ми маємо це зробити. У нас і так багато втрат, ми не можемо дозволити собі допустити втрати після війни", - сказала вона.

У свою чергу, ветеран армії США Алі Мадіна розповів, що в багатьох країнах ветерани мають можливість лікувати посттравматичний стресовий розлад за допомогою ліків на основі медичного канабісу. Зокрема, таке лікування він проходив після участі в операціях в Іраку, Афганістані та Сирії.

"Я знаю, що відбувається з людьми після війни: ти не можеш заспокоїтися, фокусуватися на простих речах, починається депресія, ПТСР, ти погано соціалізуєшся, втрачаєш підтримку, стосунки, сім'ю і нарешті бажання жити. Я теж пройшов через це. Але вилікувався. Це тривалий комплексний процес, і препарати на основі медичного канабісу – його частина. І мені шкода бачити зараз, що люди, які в Україні переживають такі травматичні події, не можуть мати такого лікування тут", - сказав Мадіна.

Теги: #канабіс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:17 13.06.2022
Фізособа зможе зберігати ліки з канабісу для медцілей поза спецприміщеннями в обсягах, дозволених для відпуску за одним рецептом - законопроєкт

Фізособа зможе зберігати ліки з канабісу для медцілей поза спецприміщеннями в обсягах, дозволених для відпуску за одним рецептом - законопроєкт

17:27 07.06.2022
Кабмін підтримав законопроєкт про використання препаратів із медичного канабісу для лікування окремих хвороб - Ляшко

Кабмін підтримав законопроєкт про використання препаратів із медичного канабісу для лікування окремих хвороб - Ляшко

10:35 18.02.2022
Фінальна редакція законопроєкту про легалізацію медичного канабісу максимально нівелює ризики його використання не за призначенням – Радуцький

Фінальна редакція законопроєкту про легалізацію медичного канабісу максимально нівелює ризики його використання не за призначенням – Радуцький

19:03 13.07.2021
Парламент відправив на доопрацювання законопроект про легалізацію медканабісу

Парламент відправив на доопрацювання законопроект про легалізацію медканабісу

11:57 13.07.2021
Закон про медичний канабіс забезпечить ліками понад 2 млн хворих - Рудик

Закон про медичний канабіс забезпечить ліками понад 2 млн хворих - Рудик

21:21 12.07.2021
Легалізація медичних конопель позбавить канабіс статусу наркотичної речовини

Легалізація медичних конопель позбавить канабіс статусу наркотичної речовини

13:25 12.07.2021
У "Слузі народу" планують підтримати законопроект про легалізацію медканабісу 200 голосами

У "Слузі народу" планують підтримати законопроект про легалізацію медканабісу 200 голосами

20:40 22.06.2021
Депутати пропонують врегулювати обіг канабісу відповідно до вимог конвенції ООН

Депутати пропонують врегулювати обіг канабісу відповідно до вимог конвенції ООН

13:01 31.05.2021
Разумков не повністю підтримує легалізацію медичного канабісу

Разумков не повністю підтримує легалізацію медичного канабісу

16:01 09.04.2021
Кабмін легалізував ввезення в Україну лише двох препаратів канабісу, але позбавив пацієнтів надії на ліки з канабісом - БО "100% Життя"

Кабмін легалізував ввезення в Україну лише двох препаратів канабісу, але позбавив пацієнтів надії на ліки з канабісом - БО "100% Життя"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Охочих вступити до легіону "Свобода Росії" багато – представник легіону

Путіну не вдасться захопити Україну, хоч би скільки військовослужбовців він направив – російський військовополонений

Військовослужбовці російської 15-ї мотострілецької бригади попросили вибачення у народу України

Полонені російські військовослужбовці: Росіяни, зробіть усе можливе, щоб ця війна припинилася

Українці воюють як звірі – полонений російський офіцер

ОСТАННЄ

Благодійний фонд "Реконструкції та розвитку України" планує поставити до країни 52 повноцінні мобільні шпиталі

Відбулося перше засідання МФО "Вільна Ічкерія" – Мережко

Корпорація "Еталон" оцінює закупівлі шкільних автобусів у 2023 році на рівні 2022 року, незважаючи на збільшення субвенції на третину

Корпорація "Еталон" оцінює збитки від руйнувань трьох заводів у Чернігові орієнтовно в EUR30 млн

Київський ККПК за 9 міс. отримав 233 млн грн збитку, але має намір інвестувати в обладнання EUR75 млн

Внесений до санкційного списку в Україні бізнесмен Крупчак з жовтня не є кінцевим бенефіціаром Київського ККПК – заява

"Карта відновлення України" опублікувала дані про 9,8 тис. зруйнованих об'єктів, понад тисячу – вже відбудовуються

В Україні актуальна музична реабілітація для військовослужбовців – композитор Хмара

Росія за 9 місяців завдала екосистемі України не менше EUR34,6 млн збитків – Штаб фіксації екозлочинів

Зростання військової суб'єктності України сприяло збільшенню військово-технічної допомоги та зміні її номенклатури - експерт

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА