НАЗК визначило корупційні ризики під час обмеження обігу ліків в умовах війни, пацієнти попереджають про ризики штучного перерозподілу ринку

Київ. 18 листопада. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) визначило корупційні ризики, які можуть виникнути під час обмеження обігу лікарських засобів у воєнний час, пацієнти та експерти попереджають, що невизначені критерії підходу до обмеження обігу російських та білоруських ліків створюють ризики.

Про це заявили учасники пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю.

За словами керівника департаменту запобігання та виявлення корупції НАЗК Сергія Деркача, серед корупційних ризиків, які виявило агентство, зокрема, лобіювання інтересів певних фірм через наявність конфлікту інтересів у членів комісії Міністерства охорони здоров'я України, яка ухвалює рішення про заборону обігу препаратів, необґрунтований підхід до вибору фармкомпаній для припинення обігу їхніх лікарських засобів, маніпулювання критеріями, щоб зупинити реєстраційне посвідчення та усунути фармкомпанії з ринку, а також фальсифікація даних про готовність забезпечити потреби країни в конкретному препараті, відсутність визначеної процедури поновлення реєстраційного посвідчення, закритість процедури припинення обігу лікарського засобу та непрозорість залучення професійних асоціацій, установ та організацій до членства в комісії та ухвалення рішень.

"Цим дослідженням ми надали рекомендації, як потрібно змінити законодавство, щоб ця процедура була прозорою. Наразі можливі корупційні факти, отримання неправомірної вигоди за лобіювання окремих інтересів фармкомпаній або ухвалення рішень щодо окремих фармкомпаній, зловживання при поновленні реєстраційного посвідчення та фальсифікація інформації щодо наявних аналогів можливості забезпечення 100%-х потреб пацієнтів".

За словами Деркача, "незрозуміло, за якими критеріями компанія була виключена. Зараз процес дає можливість зловживання і за виключення можливості компанії перебувати на ринку".

У свою чергу виконавчий директор БФ "Пацієнти України" Інна Іваненко повідомила, що комісія МОЗ, яка ухвалює рішення про заборону обігу препаратів, уже ухвалила рішення про заборону обігу 35 препаратів виробництва однієї з європейських компаній, ще дві компанії наразі перебувають на розгляді комісії.

За словами Іваненко, на рішення щодо виведення препарату з ринку впливає заступник глави РНБО Олексій Соловйов.

"Ще у квітні 2022 року від Соловйова надіслано листа українським дистриб'юторам із проханням зупинити співпрацю з певними компаніями, перелік із 13 компаній був доведений, і зараз МОЗ чітко дотримується цього списку, викидає з ринку препарати цих компаній", - сказала вона.

"Щоб зупинити цю катастрофу, нам потрібно найближчим часом внести зміни до законодавства, щоб з України вийшли препарати виробництва Росії та Білорусі, але не європейської", - наголосила вона.