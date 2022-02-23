Українські клініки готові конкурувати у напрямі чекапу на міжнародному ринку - експерти

Київ. 23 лютого. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Українські клініки готові конкурувати у напрямі чекапу на міжнародному ринку, повідомили експерти під час прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у середу.

Завідувачка амбулаторно-поліклінічного відділення клініки "Адоніс" Катерина Комісаренко зазначила, що українська медицина претендує на міжнародний ринок чекапу, зокрема, за рахунок нижчої вартості за високої якості цих послуг.

"У нашій клініці ми за дві доби можемо провести чекап на рівні закордонних клінік. Першого дня ми складаємо план та проводимо основні обстеження пацієнтів. Другої доби ми проводимо консультації вузьких спеціалістів та сімейного лікаря чи терапевта. Цю практику ми взяли з досвіду найкращих закордонних клінік", - сказала вона.

Комісаренко зазначила, що наразі в "Адонісі" є іноземні пацієнти, які приїжджають до цієї клініки на чекап, крім того, чекап проходять українці, які раніше користувалися цією послугою за кордоном.

"Ми можемо бути конкурентами з клініками Німеччини, Ізраїлю за нижчої вартості. І програми чекапу у нас і чекапу за кордоном загалом не відрізняються", - сказала вона.

У свою чергу керівник центру респіраторної медицини та алергології клінічної лікарні "Феофанія" Світлана Гук наголосила, що чекап можна пройти і в українських бюджетних лікарнях. Зокрема, у клініці "Феофанія" на сьогодні можна пройти всі види регулярних досліджень та чекапу.

"Можна створити індивідуальний план, а можна проводити огляд стандартними методами. Але ми маємо на сьогодні все необхідне для цього обладнання та спеціалістів. І можемо провести і стандартні загальноклінічні дослідження, і специфічні дослідження аж до ПЕТ-КТ", - сказала Гук.

Вона наголосила, що регулярний сучасний чекап - "це не так пошук патології, як підтвердження здоров'я".

"Раз на рік кожна людина приблизно в районі свого дня народження може пройти обстеження, щоб підтвердити стан здоров'я", - сказала вона.

За словами Гук, наразі такі дослідження можна проходити і у приватних, і у державних багатопрофільних лікарнях. При цьому проведення дослідження є сенс розпочинати з консультації терапевта, який визначить план дослідження.

Зі свого боку завідувач кафедри нефрології та нирковозамісної терапії Національного університету охорони здоров'я, власник нефрологічної клініки, професор Дмитро Іванов зазначив, що на сьогодні завдяки сучасним технологіям, які вже впроваджені в українських клініках, можна провести найсучасніші дослідження та суттєво скоротити час очікування результатів аналізу. Зокрема, протягом 30 секунд можна провести біохімічний аналіз, який дає змогу оцінити функцію нирок за 16 параметрами. Крім цього, можна дізнатися результати біопсії нирок за добу, тоді як раніше їх чекали протягом 14 днів.

Іванов зазначив, що українські спеціалізовані клініки можуть надавати діагностичні послуги та проводити спеціальні дослідження патологій, які були виявлені під час регулярних чекапів.

"Погоджуся, що кожен має раз на рік пройти обстеження, чекап. За своїм здоров'ям треба спостерігати і це можна і треба робити в Україні", - сказав він.

При цьому Іванов наголосив, що інвестиції, які українські клініки роблять у створення бази для проведення чекапу, "навряд чи колись окупляться, але вони дають змогу суттєво покращити стан здоров'я населення".

За оцінками експертів, середня вартість стандартного чекапу в українських клініках для людини віком від 45 років може становити від 3,5 до 8 тис. грн залежно від програми обстеження.

Check-Up - це щорічна медична перевірка, проведення необхідних аналізів та досліджень, які дають змогу зберегти ваше міцне здоров'я.