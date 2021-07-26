Сторона защиты считает необоснованным подозрение в отношении "голосеевского стрелка" - адвокат

Киев. 26 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Сторона защиты считает не обоснованным подозрение в отношении Ивана Мартынюка, который 7 июля ранил полицейского и двух гражданских в Голосеевском районе Киева, а также просит Государственное бюро расследований признать его потерпевшим.

"На данный момент Мартынюк Иван содержится под стражей, поскольку в отношении него было избрано наиболее строгую меру пресечения – содержание под стражей на срок 60 дней. Касательно самого подозрения, а также его обоснования. Сторона защиты считает, что подозрение не обосновано", – сказала адвокат Мартынюка Татьяна Охримчук на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в понедельник.

По ее словам, нет никаких доказательств в материалах уголовного производства, находящихся в Голосеевском управлении Национальной полиции, в отношении законности действий именно сотрудников полиции, которые прибыли на вызов 7 июля.

"Любое процессуальное действие, а именно такое, как обыск или осмотр жилья, согласно норм Уголовно-процессуального кодекса, обязывает сотрудника полиции иметь решение следственного судьи на обыск или осмотр. Это четко прописано в Уголовно-процессуальном кодексе, статья 223. Но по требованию Ивана Мартынюка показать данное решение, предъявить его, сотрудники полиции не предоставили такого документа", – уточнила адвокат.

Кроме того, Охримчук сообщила, что в ответ на ее адвокатский запрос о существовании каких-либо решений по поисковой системе "Фамилия, имя отчество: Мартынюк Иван Васильевич" или же "объект недвижимости по адресу: проспект Голосеевский, 58 кв. 112", в Голосеевском райсуде Киева проинформировали, что таких решений нет и не было до 7 июля 2021 года.

"Каких-либо решений на обыск или же осмотр данного помещения нет. То есть, очевидно, что сотрудники полиции все-таки, не имели никаких законных прав присутствовать, заходить или осуществлять какие-либо процессуальные следственные действия в данном объекте недвижимости", – отметила адвокат.

По ее словам, в действиях сотрудников полиции имеются признаки преступления, которые квалифицируются по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Украины (незаконное проникновение в жилище должностным лицом). В связи с этим Охримчук уже обратилась с заявлением с Государственное бюро расследований.

Вместе с тем, адвокат обратила внимание на непредоставление видеозаписей с нагрудных камер видеофиксации соответствующих сотрудников полиции.

"Сторона защиты приходит к выводу, что данные сотрудники полиции просто-напросто были не при своих служебных полномочиях, а поэтому действия, которые квалифицируются по статье 348 в отношении Ивана Мартынюка, очевидно, являются неправдивыми и не попадают под данную квалификацию", – добавила Охримчук.

Кроме того, сторона защиты обратилась с заявлением в ГБР, чтобы по данному уголовному производству Мартынюка признали потерпевшим, поскольку было нарушено в частности право на неприкосновенность жилища.

Как сообщалось, 7 июля около 11:00 житель квартиры в доме по Голосеевскому проспекту через закрытую дверь совершил выстрелы из охотничьего ружья в сторону правоохранителей, которые прибыли на вызов, ранив при этом одного полицейского, а также двух гражданских лиц, стоявших рядом. Патрульный при этом получил огнестрельное ранение левой кисти с множественными переломами костей, еще один пострадавший - огнестрельное ранение головы, шеи, грудной клетки и живота, другой человек - осколочные повреждения правого плечевого сустава.

Злоумышленник отказывался открыть дверь, угрожал открыть огонь и предпринял попытку поджечь квартиру. С целью задержания стрелка была проведена спецоперация с привлечением спецназа. В ходе неотложного обыска в квартире обнаружено и изъято ружье, из которого предположительно было совершено выстрела. Следственные действия продолжаются.

8 июля следователи полиции сообщили ему о подозрении. Действия подозреваемого квалифицированы как покушение на убийство сотрудника правоохранительного органа в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей и покушение на убийство двух лиц (ст.348 УК Украины, ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст.115 УК Украины).

В Голосеевский районный суд было направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. 9 июля суд взял под стражу так называемого "голосеевского стрелка" до 5 сентября.