Собственник Voda UA обвиняет Кредитвест банк в безосновательной блокировке залога

Киев. 8 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Кредитвест банк (Киев) безосновательно блокирует имущество, которое находится у него в залоге по возмещенному кредитному займу, утверждает собственник группы компаний Voda UA, "Карпатська Джерельна Високогирна", "Горянка" Дмитрий Никифоров.

"После выполнения всех обязательств по кредитному договору банк продолжает удерживать имущество в залоге, ведет непонятную переписку и постоянно просит предоставить нас те или иные документы касательно финотчетности, нашего оборота по другим банкам", – сказал он на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

"Вчера они нам совершенно четко (…) дали понять, что залог с нашего имущества они снимать не собираются", – добавил Никифиров.

По его словам, обязательства его компаний по кредиту перед Кредитвест банком были выполнены 1 октября и, согласно кредитному договору, банк должен был снять обременение с залога в пятидневный срок.

Никифиров уточнил, что компании в 2018 году привлекли кредит в Кредитвест банке в размере 15 млн грн для пополнения оборотных средств и финансирования инвестиционных проектов. Позже, по словам собственника, он продал одну из компаний, которая была заемщиком по данному кредиту, и через какое-то время эта компания перестала его обслуживать.

С целью расчетов Никифоров начал вести переговоры с банком, вместе с тем Кредитвест банк продал соответствующий неработающий кредит финансовой компании, собственниками которой являются лица, которым принадлежит компания, прекратившая обслуживать кредит, отметил владелец VODA UA.

"После, финансовая компания, минуя кредитора, попыталась обратиться ко мне для взыскания моего имущества как поручителя для погашения данного кредита. (…) В данном случае мы видим совершенно четкий алгоритм по выведению недобросовестного заемщика из-под ответственности", – считает Никифоров.

По его мнению, Кредитвест банк может блокировать залог в интересах партнера его главы правления. "Когда история с переуступкой кредита имела место быть, председатель правления Игорь Тихонов (…) предложил мне переуступить часть бизнеса своему деловому партнеру. На каких условиях я не дослушал, так как разговор я прервал", – сказал Никифоров.

Он подчеркнул, что планирует взыскать с банка установленном законом порядке средства за каждый день просрочки неснятого обременения с залога. Кроме того Никифоров собирается обратиться в правоохранительные органы относительно возможных личных коррупционных мотивов руководства банка.

Агентство "Интерфакс-Украина" обратилось за комментариями к Кредитвест банку, который проинформировал, что предоставтит их в самое ближайшее время.