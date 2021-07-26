Пресс-конференции

13:23 26.07.2021

Адвокат заявила о психологическом давлении на "Голосеевского стрелка" в СИЗО

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Адвокат заявляет об осуществлении психологического давления в Киевском СИЗО на Ивана Мартынюка, который 7 июля ранил полицейского и двух гражданских в Голосеевском районе Киева.

"Я через день бываю в Киевском следственном изоляторе, именно у Ивана Мартынюка, раз в пять дней я подаю адвокатские запросы о состоянии его здоровья. Я лично проверяю его внешние данные, то есть, не наносят ли ему каких-либо физических травм. В настоящее время он выглядит очень хорошо, улыбается, держится. Но попытки, сторона защиты подчеркивает, психологического давления в Киевском следственном изоляторе происходили", – сказала адвокат Татьяна Охримчук на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Она отметила, что сторона защиты отреагировала на эти попытки.

Как сообщалось, 7 июля около 11:00 житель квартиры в доме по Голосеевскому проспекту через закрытую дверь совершил выстрелы из охотничьего ружья в сторону правоохранителей, которые прибыли на вызов, ранив при этом одного полицейского, а также двух гражданских лиц, стоявших рядом. Патрульный при этом получил огнестрельное ранение левой кисти с множественными переломами костей, еще один пострадавший - огнестрельное ранение головы, шеи, грудной клетки и живота, другой человек - осколочные повреждения правого плечевого сустава.

Злоумышленник отказывался открыть дверь, угрожал открыть огонь и предпринял попытку поджечь квартиру. С целью задержания стрелка была проведена спецоперация с привлечением спецназа. В ходе неотложного обыска в квартире обнаружено и изъято ружье, из которого предположительно было совершено выстрела. Следственные действия продолжаются.

8 июля следователи полиции сообщили ему о подозрении. Действия подозреваемого квалифицированы как покушение на убийство сотрудника правоохранительного органа в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей и покушение на убийство двух лиц (ст.348 УК Украины, ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст.115 УК Украины). В Голосеевский районный суд было направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. 9 июля суд взял под стражу так называемого «голосеевского стрелка» до 5 сентября.

Теги: #сизо #стрелок #голосеевский #мартынюк
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