Спецназ приступил к активной фазе операции в торговом центре таиландского Кората

Спецназ армии Таиланда приступил к активной фазе операции в торговом центре города Накхон Ратчасима (Кората), где вооруженный солдат продолжает удерживать 16 заложников, сообщают местные СМИ.

Пока известно, что под полным контролем спецназовцев находится первый этаж торгового центра. В то же время ранее поступала информация о том, что солдат удерживает заложников на четвертом этаже.

Большое число посетителей торгового центра выведены из здания. Тем, кто, возможно, еще остается в нем, рекомендовано забаррикадироваться и поставить звук звонков мобильных телефонов на минимальную громкость. Сообщается также короткий номер, по которому они могут дать о себе знать.

Министерство информации Таиланда рекомендовало телевидению, радио и интернет-СМИ минимизировать трансляцию прямых репортажей о действиях правоохранителей вокруг торгового центра и воздержаться от показа кадров, на которых запечатлены особо "жесткие" последствия бойни.

Число погибших в результате стрельбы сначала военной части, а затем в торговом центре города Корат на северо-востоке Таиланда, достигло 17 человек, сообщила ранее в субботу чрезвычайная спасательная служба в Бангкоке.

В министерстве здравоохранения жителей города призвали сдавать кровь для пострадавших.

По поступающим данным, число раненых превысило 30 человек.

Перед тем, как учинить стрельбу в торговом центре, военнослужащий, покинувший военную часть, выстрелил по зданию из гранатомета - снимок из соцсети, на котором этот солдат в полной экипировке спецназа запечатлен на фоне взрыва, опубликовал в субботу интернет-портал британского издания Daily Mail.

Ранее сообщалось, что этот солдат опубликовал несколько фотграфий и видеозаписей на своем аккаунте в соцсети. На одной записи он говорит, ч то у него сводит пальцы: "Я устал, я больше не могу двигать пальцами". При этом он задается вопросом: "Должен ли я сдаться?"

Кроме того, порталу стали доступны кадры с камер видеонаблюдения, размещенных в этом торговом центре - на них также запечатлен этот солдат, идущий по одному из коридоров с автоматическим оружием на плече.

По сообщению таиландского информационного портала Khaosod, cолдату удалось похитить из военной части не менее 700 патронов. Портал отмечает, что он - профессиональный стрелок, который в прошлом выиграл несколько призов на соревнованиях по стрельбе.

Ранее сообщалось, что военнослужащий армии Таиланда застрелил двух офицеров, угнал военный автомобиль и позже открыл стрельбу из автомата по посетителям в одном из торговых центров города.