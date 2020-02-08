События

20:10 08.02.2020

Спецназ приступил к активной фазе операции в торговом центре таиландского Кората

2 мин читать
Спецназ приступил к активной фазе операции в торговом центре таиландского Кората

Спецназ армии Таиланда приступил к активной фазе операции в торговом центре города Накхон Ратчасима (Кората), где вооруженный солдат продолжает удерживать 16 заложников, сообщают местные СМИ.

Пока известно, что под полным контролем спецназовцев находится первый этаж торгового центра. В то же время ранее поступала информация о том, что солдат удерживает заложников на четвертом этаже.

Большое число посетителей торгового центра выведены из здания. Тем, кто, возможно, еще остается в нем, рекомендовано забаррикадироваться и поставить звук звонков мобильных телефонов на минимальную громкость. Сообщается также короткий номер, по которому они могут дать о себе знать.

Министерство информации Таиланда рекомендовало телевидению, радио и интернет-СМИ минимизировать трансляцию прямых репортажей о действиях правоохранителей вокруг торгового центра и воздержаться от показа кадров, на которых запечатлены особо "жесткие" последствия бойни.

Число погибших в результате стрельбы сначала военной части, а затем в торговом центре города Корат на северо-востоке Таиланда, достигло 17 человек, сообщила ранее в субботу чрезвычайная спасательная служба в Бангкоке.

В министерстве здравоохранения жителей города призвали сдавать кровь для пострадавших.

По поступающим данным, число раненых превысило 30 человек.

Перед тем, как учинить стрельбу в торговом центре, военнослужащий, покинувший военную часть, выстрелил по зданию из гранатомета - снимок из соцсети, на котором этот солдат в полной экипировке спецназа запечатлен на фоне взрыва, опубликовал в субботу интернет-портал британского издания Daily Mail.

Ранее сообщалось, что этот солдат опубликовал несколько фотграфий и видеозаписей на своем аккаунте в соцсети. На одной записи он говорит, ч то у него сводит пальцы: "Я устал, я больше не могу двигать пальцами". При этом он задается вопросом: "Должен ли я сдаться?"

Кроме того, порталу стали доступны кадры с камер видеонаблюдения, размещенных в этом торговом центре - на них также запечатлен этот солдат, идущий по одному из коридоров с автоматическим оружием на плече.

По сообщению таиландского информационного портала Khaosod, cолдату удалось похитить из военной части не менее 700 патронов. Портал отмечает, что он - профессиональный стрелок, который в прошлом выиграл несколько призов на соревнованиях по стрельбе.

Ранее сообщалось, что военнослужащий армии Таиланда застрелил двух офицеров, угнал военный автомобиль и позже открыл стрельбу из автомата по посетителям в одном из торговых центров города.

Теги: #спецназ #таиланд #стрелок
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:11 08.02.2020
У открывшего стрельбу в таиландском городе Корате солдата может быть несколько сотен патронов

У открывшего стрельбу в таиландском городе Корате солдата может быть несколько сотен патронов

12:03 12.01.2020
В Таиланде прошел массовый антиправительственный забег

В Таиланде прошел массовый антиправительственный забег

10:26 20.12.2019
Денисова выявила нарушения условий содержания граждан Украины в тайских тюрьмах

Денисова выявила нарушения условий содержания граждан Украины в тайских тюрьмах

03:43 16.12.2019
В Харькове мужчина устроил стрельбу во время конфликта

В Харькове мужчина устроил стрельбу во время конфликта

19:24 02.12.2019
Зеленский назначил замминистра юстиции Коломиец руководителем переговорной группе по договору с Таиландом о передаче осужденных

Зеленский назначил замминистра юстиции Коломиец руководителем переговорной группе по договору с Таиландом о передаче осужденных

17:38 07.11.2019
МАУ прекратит летать из Киева в Краков, снизит частотность полетов из Киева в Бангкок

МАУ прекратит летать из Киева в Краков, снизит частотность полетов из Киева в Бангкок

05:01 06.11.2019
15 человек погибли в результате нападения на контрольно-пропускной пункт в Таиланде

15 человек погибли в результате нападения на контрольно-пропускной пункт в Таиланде

19:10 16.10.2019
В Каталонию направляют 200 спецназовцев в подкрепление полиции и нацгвардии – газета

В Каталонию направляют 200 спецназовцев в подкрепление полиции и нацгвардии – газета

11:57 13.09.2019
Папа римский в ноябре посетит Японию и Таиланд

Папа римский в ноябре посетит Японию и Таиланд

15:09 25.07.2019
"Укроборонпром" отправил в Таиланд первый машинокомплект БТР-3КШ для лицензионной сборки в этой стране

"Укроборонпром" отправил в Таиланд первый машинокомплект БТР-3КШ для лицензионной сборки в этой стране

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Аваков: Дипломатия найдет пути для возвращения в Украину нацгвардейца Маркива

ГБР подозревает директора предприятия-подрядчика в завладение 6,2 млн грн при строительстве казарм в Волынской области

В Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Сытника с должности директора НАБУ

По приказу Авакова в Мукачево усилены меры безопасности - МВД

В Риме проходит встреча Зеленского с президентом Италии Маттареллой

ПОСЛЕДНЕЕ

Минобороны планирует возведение мобильных городков для бойцов ВСУ

Грузинские порты Поти и Батуми закрыты из-за сильного шторма

Боевики в субботу обстреляли позиции ВСУ из крупнокалиберной артиллерии

В Днепропетровской области, где из-за непогоды были обесточены 207 населенных пунктов, полностью восстановлено электроснабжение

В Обухове бывшие полицейские обустроили масштабную нарколабораторию

У пяти британцев во Франции выявлен коронавирус

Боевики на Донбассе обстреляли позиции ВСУ вблизи Орехово

Аваков: Дипломатия найдет пути для возвращения в Украину нацгвардейца Маркива

В китайской провинции Хубэй зарегистрирован 81 новый случай смерти из-за коронавируса

Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 34,5 тыс. человек, скончались 722

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА