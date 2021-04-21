Задержан мужчина, стрелявший в работников, ремонтировавших дорожное покрытие в Киеве

Правоохранители задержали водителя, который в среду обстрелял работников коммунального предприятия "ДЭУ" Печерского района Киева, выполнявших текущий ремонт Зализнычного шоссе и Военного проезда.

"Благодаря камерам видеонаблюдения, установленным в рамках программы "Безопасный город", патрульные полицейские установили направление движения автомобиля правонарушителя. Оказалось, что фигурант оставил свое транспортное средство в Печерском районе и пересел в другой автомобиль. После чего полицейские остановили машину на просп. Валерия Лобановского и задержали злоумышленника", - сообщает пресс-служба полиции Киева.

С задержанным проводятся первоочередные следственные действия. Решается вопрос о правовой квалификации происшествия.

Как сообщалось, водитель белого "Рено" вступил в словесный конфликт с рабочими, ремонтировавшими дорожное покрытие, и в итоге открыл огонь – сначала в воздух, после по людям. В результате был ранен механизатор фрезы, он госпитализирован. Водитель скрылся с места происшествия.